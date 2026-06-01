Zgromadzenie Ogólne członków Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU powołało Habiba Turkiego na stanowisko sekretarza generalnego. Zaproponowany przez Prezydencki Komitet Wykonawczy, Radę Zarządzającą IRU i wybrany przez członków IRU, zastąpi obecnego sekretarza generalnego Umberto de Pretto.

Reklama Reklama

Cała nadzieja w krajach Azji

Habib Turki pełnił w latach 2015–2018 funkcję Doradcy Regionalnego IRU ds. Bliskiego Wschodu. W tym czasie rozwijał obecność IRU w regionie, opowiadając się za przystąpieniem Omanu, Palestyny, Kataru i Arabii Saudyjskiej do systemu TIR. Nadzorował również wdrażanie TIR w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czytaj więcej Firmy UKE podsumował rok branży pocztowej i kurierskiej Liczba przesyłek kurierskich wzrosła w ub.r. dwucyfrowo, jednak maleją przychody kurierów w przeliczeniu na przesyłkę.

W 2019 roku dołączył do Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), gdzie rozwinął Departament Usług Turystycznych i jako rzecznik reprezentował FIA w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych.

W 2024 roku awansował na stanowisko dyrektora ds. rozwoju FIA, negocjował partnerstwa i umowy z organizacjami międzynarodowymi i rządami, wspierając jednocześnie ekspansję FIA w Chinach i całej Azji.

Jest symptomatyczne, że IRU wybrała kandydata z doświadczeniem w krajach Azji. Dla IRU Azja jest obiecującym regionem, który może zwiększyć zapotrzebowanie na karnety TIR. Służą one do zabezpieczania należności celnych w przewozach międzynarodowych. IRU nadzoruje globalny łańcuch firm ubezpieczeniowych, odpowiadający wobec administracji celnych krajów, członków Konwencji TIR.

Stronami Konwencji TIR jest 79 państw i choć ich przybywa, w ub.r. IRU sprzedało 510 tys. karnetów, o 11 proc. mniej niż w 2024 roku. W rekordowym 2006 roku IRU przekazała 3,6 mln karnetów TIR.

Czytaj więcej Szynowy Kolejarze nie wykluczają podwyżek cen przewozów Przewozy kolejowe są na niskim poziomie, tabor nie jest wykorzystany i producenci lokomotyw muszą poszukać innych rynków.

W 2025 roku organizacja zanotowała przychód ze sprzedaży w wysokości 25 mln franków szwajcarskich oraz 33,3 mln z działalności finansowej. Aktywa IRU sięgają 430,7 mln franków. W 10-osobowym Prezydium IRU zasiada Wiesław Starostka, dyrektor generalny Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Nowe narzędzia

Karnet TIR został wymyślony na przełomie lat 40 i 50 dla ułatwienia przewozów między krajami europejskimi. Wraz ze stworzeniem EWG i następnie Unii Europejskiej, karnety znalazły zastosowanie w przewozach poza granice UE. Pojawiły się też konkurencyjne systemy jak unijna Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT). – Karnet TIR jest dla przewoźników gwarancją pełnej autonomii na rynku. Gdy zaczynaliśmy funkcjonowanie na początku lat dziewięćdziesiątych, byliśmy zmuszani do wykupowania w procedurze WPT gwarancji celnej w spedycjach przygranicznych w Niemczech. Te spedycje kopiowały wszystkie dokumenty handlowe i spedycyjne i tak traciliśmy bezpośredni kontakt z klientami, bo służby sprzedaży wykorzystywały przekazywane przez nas dane – opisuje praktyki prezes ZMPD Jan Buczek.

Podkreśla, że karnet TIR zapewnia pełną anonimowość obrotu przewoźnika, bowiem nikt nie kopiuje danych o konkretnym przewozie. – Wolety przechowywane w archiwum centralnym IRU są niedostępne dla kogokolwiek spoza administracji celnych. W ten sposób ta anonimowość zapewnia poufny charakteru danych i zabezpiecza przewoźników przed nieuczciwą konkurencją ze strony postronnych operatorów – tłumaczy Jan Buczek.

Przypomina, że system TIR jako jedyny zapewnia wsparcie dla przewoźnika w przypadku bezpowrotnej utraty lub zniszczenia towaru w wyniku działania siły wyższej.

Czytaj więcej Regulacje Ue System regulacji rynku sprzed dekady Komisja Europejska przygotowuje nowy system koordynacji zabezpieczeń socjalnych pracowników delegowanych, w tym kierowców.

Natomiast w Rosji lokalny system wyparł międzynarodowy. – W ten sposób Rosjanie zmuszają wszystkich do korzystania z własnego systemu, choć pozostali w systemie TIR, ale utrudniają usługę tej procedury i zniechęcają do korzystania z TIR – przyznaje prezes ZMPD.