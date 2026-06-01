Most między biznesem a edukacją

Sektorowe rady ds. kompetencji to platforma współpracy łącząca przedsiębiorców, instytucje edukacyjne, organizacje branżowe oraz administrację publiczną. Ich głównym zadaniem jest identyfikowanie potrzeb kompetencyjnych w danym sektorze oraz reagowanie na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. W praktyce oznacza to stałe monitorowanie trendów, analizę luk kompetencyjnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rady nie tylko diagnozują problemy. Inicjują również konkretne działania, wspierają współpracę firm z uczelniami i szkołami, promują nowoczesne rozwiązania edukacyjne oraz upowszechniają wiedzę o aktualnych potrzebach rynku pracy. Dzięki temu programy kształcenia mogą być lepiej dopasowane do rzeczywistych oczekiwań pracodawców, co przekłada się na większą dostępność kompetentnych kadr.

Transport drogowy i logistyka to dziś jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki, który jednocześnie mierzy się z ogromną skalą zmian technologicznych, regulacyjnych i organizacyjnych. Widzimy wyraźnie, że rozwój branży coraz silniej zależy nie tylko od inwestycji w infrastrukturę czy nowoczesne rozwiązania, ale przede wszystkim od dostępności odpowiednio przygotowanych kadr. Dlatego sektorowe rady ds. kompetencji odgrywają tak ważną rolę – tworzą przestrzeń do realnego dialogu między biznesem, edukacją i administracją publiczną. To właśnie dzięki tej współpracy możliwe jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz skuteczniejsze przygotowanie pracowników na wyzwania przyszłości. Chcemy, aby przedsiębiorcy mieli realny wpływ na kierunki rozwoju kompetencji w swoich branżach, ponieważ to oni najlepiej znają tempo i charakter zachodzących zmian. W przypadku transportu drogowego i logistyki mówimy dziś o kompetencjach, które będą decydowały o konkurencyjności całego sektora w kolejnych latach.

Dlaczego to ważne dla transportu i logistyki?

Sektor transportu drogowego i logistyki transportu drogowego przechodzi dziś intensywną transformację. Firmy mierzą się jednocześnie z cyfryzacją procesów, zmianami regulacyjnymi, rosnącą konkurencją międzynarodową oraz koniecznością dostosowania się do transformacji energetycznej. Do tego dochodzi problem niedoboru kierowców oraz specjalistów ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

W takich warunkach skuteczne planowanie rozwoju kompetencji staje się nie tylko wyzwaniem, ale również koniecznością. Sektorowa rada ds. kompetencji może pełnić rolę centrum wiedzy dla branży – wskazywać kierunki rozwoju kwalifikacji, wspierać tworzenie nowoczesnych programów szkoleniowych oraz integrować środowisko wokół wspólnych celów. To także przestrzeń do wypracowywania rozwiązań systemowych odpowiadających na realne potrzeby przedsiębiorstw.

Szansa na współtworzenie zmian

Obecnie trwa nabór w konkursie na powierzenie organizacji i prowadzenia sektorowej rady ds. kompetencji w sektorze Transport Drogowego i Logistyka Transportu Drogowego. To propozycja skierowana do podmiotów posiadających doświadczenie branżowe, potencjał organizacyjny oraz gotowość do aktywnego działania na rzecz rozwoju rynku pracy.

Udział w konkursie to nie tylko możliwość realizacji prestiżowego projektu. To przede wszystkim realny wpływ na kształtowanie kompetencji przyszłości – zarówno w kontekście pracowników, jak i całych organizacji. Podmiot prowadzący radę ma szansę współdecydować o kierunkach rozwoju kształcenia zawodowego, inicjować współpracę między biznesem a edukacją oraz uczestniczyć w dialogu na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Inwestycja w przyszłość branży

System rad ds. kompetencji jest jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Jego skuteczność zależy jednak od zaangażowania przedstawicieli branży. To właśnie oni najlepiej znają realne potrzeby rynku i są w stanie wskazać najbardziej trafne kierunki działań.

Dla sektora transportu drogowego i logistyki to szczególny moment. W obliczu dynamicznych zmian i rosnących wyzwań udział w tworzeniu i prowadzeniu rady sektorowej może stać się istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej – nie tylko dla pojedynczych organizacji, ale dla całej branży.

Warto wykorzystać tę szansę i aktywnie włączyć się w proces, który realnie kształtuje przyszłość rynku pracy.

Działania Sektorowych Rad ds. kompetencji finansowane z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

