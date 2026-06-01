Liczba przesyłek kurierskich wyniosła w 2025 roku do prawie 1,4 mld sztuk (wzrost o 14,3%). Na drugim miejscu pod względem ilości znalazły się przesyłki listowe w liczbie 0,73 mld sztuk (spadek o 7,7%), podlicza Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Przychody netto operatorów pocztowych wyniosły w 2025 roku 20,16 mln zł, o 7% więcej niż w 2024 roku.
W 2025 roku przyjęto do obrotu 1 397,7 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na przychody w wysokości 14 971,6 mln zł, co dało 10,7 zł na przesyłkę, o 5,4% mniej niż w 2024 roku.
Czytaj więcej
Przewozy kolejowe są na niskim poziomie, tabor nie jest wykorzystany i producenci lokomotyw muszą poszukać innych rynków.
W porównaniu z rokiem 2024 liczba przesyłek wzrosła o 14,3%, natomiast przychody o 8,1%. Dynamika przyrostu obrotów jest dwa razy niższa niż w ostatnich latach, przy niezmienionej, dwucyfrowej dynamice wzrostu potoków. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2025 roku 74,3% wartości rynku pocztowego oraz 61,8% całkowitej liczby usług pocztowych.
W 2025 roku operatorzy pocztowi zrealizowali w obrocie krajowym 1 331,6 mln przesyłek kurierskich, co stanowiło 95,3% całkowitej liczby, natomiast w obrocie zagranicznym 66,1 mln przesyłek. W strukturze obrotu zagranicznego 74% stanowiły przesyłki nadane za granicę, a 26% przesyłki nadesłane z zagranicy. W 2021 roku przychodzące miały 49,6% udziału.
Operatorzy pocztowi zrealizowali w 2025 roku usługi kurierskie w obrocie krajowym o wartości 12 294,4 mln zł, co stanowiło 82,1% przychodów z tego segmentu. W obrocie zagranicznym przychody wyniosły 2 677,2 mln zł, odpowiadając za 17,9% przychodów. Przesyłki kurierskie nadane za granicę stanowiły 13,5% przychodów, natomiast przesyłki z zagranicy 4,3%.
UKE szacuje, że w 2027 roku kurierzy obsłużą 1,7 mld przesyłek.
W 2025 roku jedna reklamacja przypadała średnio na 1 397 przesyłek kurierskich.
W 2025 roku największy udział w segmencie usług powszechnych miały przesyłki listowe, które stanowiły 98,7% całkowitej liczby zleceń w segmencie, zaś na paczki pocztowe przypadło 1,3% (12,3 mln sztuk, spadek o 14,3% rok do roku). Liczba listów wyniosła 398,2 mln sztuk, o 4,3%mniej niż w 2024 roku.
Czytaj więcej
Komisja Europejska przygotowuje nowy system koordynacji zabezpieczeń socjalnych pracowników delegowanych, w tym kierowców.
Udział usług powszechnych w całkowitym rynku usług pocztowych wyniósł 14,7% pod względem ilości oraz 13,8% pod względem przychodów. W 2025 roku jedna reklamacja przypadała średnio na 1 793 zrealizowane usługi wchodzące w zakres usług powszechnych.
Przychody netto operatorów pocztowych z przesyłek listowych wyniosły 3,87 mln zł, z paczek pocztowych 0,24 mld zł, z pozostałych usług 1,08 mld zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 237 operatorów pocztowych, w tym operator wyznaczony – Poczta Polska. Spośród zarejestrowanych operatorów pocztowych 104 stanowiły podmioty działające, zaś 39 operatorów pocztowych prowadziło działalność wyłącznie w segmencie przesyłek kurierskich.
W 2025 roku dwunastu największych pod względem przychodów operatorów pocztowych działających w segmencie przesyłek kurierskich posiadało łącznie 99,7% udziału w ilości oraz 99,3% udziału w przychodach tego segmentu.
UKE podaje, że największymi graczami na rynku kurierskim są pod względem liczby obsłużonych przesyłek: InPost, DPD Polska, Allegro, Orlen Paczka i GLS. Pod względem przychodów pierwsza piątka to: InPost, DPD Polska, GLS, FedEx i UPS.
Czytaj więcej
Ukraińska kolejowa konkurencja może wymusić na PKP LHS zmianę z zarządcy infrastruktury na operatora logistycznego, działającego w sieci terminali...
Z danych UKE wynika, że na dwunastym miejscu list rankingowej ułożonej według przychodów jest DHL eCommerce, wyprzedzone przez Nova Post.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas