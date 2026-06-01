Liczba przesyłek kurierskich wyniosła w 2025 roku do prawie 1,4 mld sztuk (wzrost o 14,3%). Na drugim miejscu pod względem ilości znalazły się przesyłki listowe w liczbie 0,73 mld sztuk (spadek o 7,7%), podlicza Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Reklama Reklama

Przychody netto operatorów pocztowych wyniosły w 2025 roku 20,16 mln zł, o 7% więcej niż w 2024 roku.

Rynek kurierski

W 2025 roku przyjęto do obrotu 1 397,7 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na przychody w wysokości 14 971,6 mln zł, co dało 10,7 zł na przesyłkę, o 5,4% mniej niż w 2024 roku.

Czytaj więcej Szynowy Kolejarze nie wykluczają podwyżek cen przewozów Przewozy kolejowe są na niskim poziomie, tabor nie jest wykorzystany i producenci lokomotyw muszą poszukać innych rynków.

W porównaniu z rokiem 2024 liczba przesyłek wzrosła o 14,3%, natomiast przychody o 8,1%. Dynamika przyrostu obrotów jest dwa razy niższa niż w ostatnich latach, przy niezmienionej, dwucyfrowej dynamice wzrostu potoków. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2025 roku 74,3% wartości rynku pocztowego oraz 61,8% całkowitej liczby usług pocztowych.

W 2025 roku operatorzy pocztowi zrealizowali w obrocie krajowym 1 331,6 mln przesyłek kurierskich, co stanowiło 95,3% całkowitej liczby, natomiast w obrocie zagranicznym 66,1 mln przesyłek. W strukturze obrotu zagranicznego 74% stanowiły przesyłki nadane za granicę, a 26% przesyłki nadesłane z zagranicy. W 2021 roku przychodzące miały 49,6% udziału.

Operatorzy pocztowi zrealizowali w 2025 roku usługi kurierskie w obrocie krajowym o wartości 12 294,4 mln zł, co stanowiło 82,1% przychodów z tego segmentu. W obrocie zagranicznym przychody wyniosły 2 677,2 mln zł, odpowiadając za 17,9% przychodów. Przesyłki kurierskie nadane za granicę stanowiły 13,5% przychodów, natomiast przesyłki z zagranicy 4,3%.

UKE szacuje, że w 2027 roku kurierzy obsłużą 1,7 mld przesyłek.

W 2025 roku jedna reklamacja przypadała średnio na 1 397 przesyłek kurierskich.

Usługi powszechne

W 2025 roku największy udział w segmencie usług powszechnych miały przesyłki listowe, które stanowiły 98,7% całkowitej liczby zleceń w segmencie, zaś na paczki pocztowe przypadło 1,3% (12,3 mln sztuk, spadek o 14,3% rok do roku). Liczba listów wyniosła 398,2 mln sztuk, o 4,3%mniej niż w 2024 roku.

Czytaj więcej Regulacje Ue System regulacji rynku sprzed dekady Komisja Europejska przygotowuje nowy system koordynacji zabezpieczeń socjalnych pracowników delegowanych, w tym kierowców.

Udział usług powszechnych w całkowitym rynku usług pocztowych wyniósł 14,7% pod względem ilości oraz 13,8% pod względem przychodów. W 2025 roku jedna reklamacja przypadała średnio na 1 793 zrealizowane usługi wchodzące w zakres usług powszechnych.

Przychody netto operatorów pocztowych z przesyłek listowych wyniosły 3,87 mln zł, z paczek pocztowych 0,24 mld zł, z pozostałych usług 1,08 mld zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 237 operatorów pocztowych, w tym operator wyznaczony – Poczta Polska. Spośród zarejestrowanych operatorów pocztowych 104 stanowiły podmioty działające, zaś 39 operatorów pocztowych prowadziło działalność wyłącznie w segmencie przesyłek kurierskich.

Najwięksi gracze

W 2025 roku dwunastu największych pod względem przychodów operatorów pocztowych działających w segmencie przesyłek kurierskich posiadało łącznie 99,7% udziału w ilości oraz 99,3% udziału w przychodach tego segmentu.

UKE podaje, że największymi graczami na rynku kurierskim są pod względem liczby obsłużonych przesyłek: InPost, DPD Polska, Allegro, Orlen Paczka i GLS. Pod względem przychodów pierwsza piątka to: InPost, DPD Polska, GLS, FedEx i UPS.

Z danych UKE wynika, że na dwunastym miejscu list rankingowej ułożonej według przychodów jest DHL eCommerce, wyprzedzone przez Nova Post.