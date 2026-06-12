InPost zawarł strategiczne porozumienie z Google Cloud. Celem jest wspólny rozwój i stosowanie sztucznej inteligencji. – Naszym celem jest wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów logistycznych oraz tworzenia innowacyjnych usług dla naszych klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Nasza długoletnia współpraca z Google w zakresie płatności, w tym Google Pay, wchodzi na nowy poziom. Dalsza integracja w agentic commerce oraz w nasze procesy płatnicze to klucz do budowania jeszcze bardziej płynnego i bezpiecznego ekosystemu – tłumaczy założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska.

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Agentyczny handel

Dodaje, że partnerstwo zapewni InPost solidne podstawy do realizacji długoterminowej strategii firmy. – Jestem przekonany, że pozwoli nam to na skuteczne budowanie wartości dla naszych partnerów i klientów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym – podkreśla Brzoska.

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Zaznacza, że porozumienie to także strategiczny katalizator dla globalnej ekspansji InPost. – Nasz unikalny model out-of-home, wzmocniony technologią Google AI, stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem wspierającym wzrost biznesów w całej Europie i upraszczającym życie milionów konsumentów – przewiduje prezes InPost.

Google z kolei zdobywa dużego odbiorcę usług. – Partnerstwo Google z InPost jest doskonałym przykładem tego, jak wykorzystanie technologii Google może przekształcić przyszłość logistyki i e-commerce na dużą skalę. Jesteśmy zachwyceni możliwością wspierania InPost naszą bezpieczną infrastrukturą chmurową w czasie, gdy wdrażają pionierskie rozwiązania z zakresu agentic commerce, takie jak Von Halsky, wyznaczając nowy standard innowacji w całej Europie – tłumaczy prezes Google Cloud w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu Tara Brady.

InPost zamierza „niedługo” otworzyć Von Halsky w wersji komercyjnej. System jest w trakcie ostatniego etapu prób, do których zgłosiło się w Polsce blisko 90 tys. chętnych. – Skala współpracy InPost z Google Cloud pokazuje, że agentic commerce przestaje być teorią i zaczyna wymagać realnej infrastruktury płatniczej działającej w tle – ocenia Kacper Drzyzga z Varestro.

Globalny zasięg nowych narzędzi

Sam Brzoska podkreślał wielokrotnie, że jego firma działa w branży technologicznej, a nie logistycznej.

Podobnie porozumienie oceniają analitycy rynku kurierskiego. – Jest to raczej element znacznie szerszej strategii InPostu, czyli przejścia od operatora infrastruktury out of home do bardziej zaawansowanej platformy technologicznej dla e-commerce, płatności, obsługi klienta i logistyki – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

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Przyznaje, że taka współpraca z Google Cloud może pośrednio wspierać ekspansję na inne rynki, również poza Europą. – Jeżeli InPost buduje globalnie skalowalne rozwiązania w obszarze AI, agentic commerce, płatności i optymalizacji operacyjnej, to naturalnie mogą one być później wykorzystywane w różnych modelach współpracy, także z FedEx – zauważa Różycki.

Znawca rynku e-handlu i kurierskiego Andre Veskimeister podkreśla, że InPost buduje cyfrową warstwę infrastruktury, mając już fizyczną (sieć maszyn paczkowych) oraz finansową (InPost Pay). – Gdybym konkurował z InPost na jakimkolwiek rynku, byłbym zaniepokojony – zaznacza Veskimeister.

Przypomina, że InPost już ma kapitał i zasięg globalny. – Konsorcjum, w którym jest FedEx przejmuje InPost prywatnie za 7,8 miliarda euro. Największy na świecie przewoźnik będzie posiadał 37% udziałów i stanie się bliskim partnerem handlowym InPost – przewiduje Veskimeister.

Podobne narzędzia przygotował Amazon. Pod koniec maja spółka AWS ogłosiła nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji (AI) dla handlu detalicznego, które udostępnia sprzedawcom detalicznym spoza Amazon. Nowa usługa pozwala sprzedawcom detalicznym uruchomić własne narzędzia zakupowe oparte na sztucznej inteligencji, dostosowane do ich witryny sklepowej, katalogu i marki „w zaledwie 60 dni”, poinformował Amazon.

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Asystenta zakupowy wykorzystujący sztuczną inteligencję dał podczas wewnętrznych prób w Amazonie informacje o możliwościach narzędzia i ważności funkcje dla ponad 300 milionów klientów, którzy korzystali z niego w 2025 roku. Asystent zakupowy oparty na sztucznej inteligencji (AI) Amazona wygenerował blisko 12 mld dol. wzrostu sprzedaży tylko w ubiegłym roku. Ostatnio Amazon ogłosił Alexę dla Zakupów, jeszcze bardziej zaawansowaną wersję, łączącą Rufusa i Alexę+.