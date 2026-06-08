Trans Polonia poinformowała 5 czerwca o złożeniu niewiążącej oferty nabycia europejskiej spółki transportowo-logistycznej generującej około 80 mln euro rocznych przychodów. Wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln euro. – Potencjalny cel przejęcia prowadzi działalność na wielu rynkach europejskich i wpisuje się w realizowaną przez nas strategię dalszej konsolidacji rynku specjalistycznego transportu i logistyki – wyjaśnia prezes zarządu Trans Polonia Dariusz Cegielski.

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Wielkie apetyty

Podkreśla, że zakres usług, związany z przewozem dużych mas produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA, znajduje się na liście priorytetowych kierunków rozwoju strategicznego grupy.

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Fundusze pochodzą ze sprzedaży akcji własnych Trans Polonia i uzyskaniu 50,4 mln zł. Według wcześniejszych szacunków potencjał akwizycyjny Grupy przekracza obecnie 1 mld zł, a przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego oraz partnerów finansowych może być jeszcze większy.

Cegielski zaznacza, że potencjalna transakcja mogłaby znacząco zwiększyć skalę działalności Trans Polonii, rozszerzyć bazę klientów, wzmocnić kompetencje operacyjne oraz przyspieszyć budowę jednej z najsilniejszych europejskich platform specjalistycznego transportu płynnych surowców i produktów między innymi dla przemysłu chemicznego.

Jednocześnie spółka potwierdza, że prowadzi również drugi proces akwizycyjny, o którym informowała w marcu rynek. Chodzi o firmę o przychodach na poziomie 450 mln euro rocznie. Oznacza to, że grupa pracuje nad kilkoma projektami, które mogą odegrać istotną rolę w dalszym wzroście jej wartości.

W 2025 roku Trans Polonia przejęła za 35 mln euro holenderską spółkę Nijman/Zeetank, dzięki czemu tegoroczne przychody powinny przekroczyć 0,5 mld zł, gdy notowane w 2025 roku wyniosły 283,3 mln zł.

Grupa działa na terenie całej Europy, posiadając 6 lokalizacji operacyjnych: dwie w Polsce oraz oddziały i przedstawicielstwa w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii.

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Flota grupy liczy ponad 1000 drogowych jednostek transportowych oraz 530 tankkontenerów.

Trans Polonia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. W ostatnim półroczu akcja spółki podrożały o blisko 270 proc. do 13,75 zł.

Holendrzy też kupują

Na początku czerwca holenderska firma Ewals Cargo Care ogłosiła przejęcie VOS Vos Transport Group. Obie firmy czekają na zgodę holenderskiego urzędu antymonopolowego. Obroty spółki przejmującej wzrosną z 700 mln do 850 mln euro. Polska spółka Ewals Cargo Care zanotowała przychody ponad 26 mln euro.

Flota Ewals Cargo Care liczy blisko 2 tys. ciągników i niemal 5 tys. naczep, natomiast Vos Transport Group posiada 500 ciągników oraz 600 naczep. Firmy zapewniają, że klienci nie odczują zmian, a połączenie operacyjne będzie następowało stopniowo. Vos Transport Group skoncentrowany jest na ładunkach częściowych, zaś Ewals Cargo Care na transporcie intermodalnym.

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Vos Transport Group nie jest powiązany z Vos Logistics, które z obrotami 356 mln euro zostanie najprawdopodobniej przejęte przez Jacky Perrenot Group.

Wiodącymi w Europie przewoźnikami płynnej chemii są: niemiecki Hoyer (ponad 1 mld euro w 2024 roku), szwajcarski Bertschi (1 mld euro przychodów w 2025 roku) i Den Hartogh (0,6 mld euro w 2023 roku).