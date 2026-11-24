W IV kwartale 2026 roku nastroje przedsiębiorców z branży transportu, spedycji i logistyki ponownie się pogorszyły. Subindeks Barometru EFL obniżył się o 1,2 pkt., do 46,5 pkt., przekreślając niewielką poprawę odnotowaną trzy miesiące wcześniej.

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Branża trzeci kwartał z rzędu pozostaje poniżej granicy 50 pkt., a słabe nastroje utrzymują się pomimo niewielkiej poprawy części prognoz operacyjnych. – Po niewielkim odbiciu w trzecim kwartale nastroje ponownie się pogorszyły, a wskaźnik spadł do najniższego poziomu od kilku lat. Najbardziej niepokojąca jest skala ograniczania inwestycji. Ponad połowa przedsiębiorców spodziewa się niższych nakładów, co w przypadku branży transportowej może oznaczać odkładanie decyzji o odnowieniu floty, zakupie pojazdów czy rozbudowie zaplecza operacyjnego. Firmy wciąż bardzo uważnie analizują rentowność kontraktów i koszty prowadzenia działalności – zaznacza prezes zarządu Truck Care z Grupy EFL Silvestr Ochrimovic.

Mała rentowność

W badaniu Bibby Financial Services Polska przeprowadzonym we wrześniu poprawę rentowności deklaruje 38 proc. przewoźników, a pogorszenie 23 proc. – Jednak firma może wykazywać zysk, a jednocześnie mieć trudności z regulowaniem bieżących zobowiązań, jeśli pieniądze za wykonane przewozy wpływają z wielotygodniowym opóźnieniem. Zysk widoczny w wynikach nie jest tym samym co gotówka na koncie. W transporcie nie wystarczy już patrzeć wyłącznie na przychód. Firma musi wiedzieć, ile rzeczywiście zarabia na konkretnych trasach i klientach, jak długo będzie czekała na należności i z czego sfinansuje działalność w tym okresie. Zarządzanie rentownością musi iść w parze z zarządzaniem płynnością – zaznacza dyrektor ds. finansowania biznesu w Bibby Financial Services Polska Piotr Taras.

Z raportu Bibby Financial Services Polska wynika, że 81 proc. firm w ostatnim roku przynajmniej raz zrezygnowało z przyjęcia zlecenia - najczęściej przez zbyt niską stawkę, ale także przez zbyt długi termin płatności i ryzyko braku zapłaty.

Płatności otrzymuje po terminie 92 proc. polskich firm transportowych. Jednocześnie pogorszenie rentowności w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowało 40 proc. firm transportowych z flotą od 6 do 20 pojazdów - to ponad trzy razy więcej niż wśród najmniejszych przewoźników (12 proc.).

Przewoźnicy wskazują, że pieniądze wpływają na konto do 14 dni po terminie (31 proc. wskazań) albo do miesiąca (również 31 proc. respondentów). Co dziesiąta firma czeka na zapłatę dwa miesiące lub dłużej.

Odsetek firm otrzymujących płatności po terminie wzrósł tylko nieznacznie: rok wcześniej wynosił 90 proc. Zmieniła się natomiast wartość kapitału, który jest „zamrożony” w nieopłaconych fakturach: mediana wzrosła z 75,5 tys. zł w 2025 r. do 90 tys. zł obecnie.

Inwestycje na wysokim poziomie

Z badania EFL wynika, że spadku nakładów spodziewa się aż 54 proc. firm TSL, podczas gdy kwartał wcześniej taką odpowiedź wskazywało 31 proc. przedsiębiorców. Jednocześnie 30 proc. badanych zakłada utrzymanie inwestycji na dotychczasowym poziomie, a 16 proc. planuje ich zwiększenie, wobec 14 proc. w III kwartale.

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Grupa przedsiębiorców oczekujących ograniczenia inwestycji stała się zdecydowanie najliczniejsza, jednak rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 ton utrzymują się na wysokim poziomie. Po pierwszych dwudziestu dniach listopada są o 48,4 proc. większe niż rok wcześniej. W październiku różnica przekraczała 16 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.