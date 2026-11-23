InPost jest od 20 listopada już prywatną spółką, został wycofany z obrotu na giełdzie Euronext Amsterdam. Należy do konsorcjum, w którym Advent posiada 37% udziałów, FedEx – 37%, A&R – 16%, a PPF – 10%. Na czele spółki pozostał jej założyciel i prezes Rafał Brzoska wraz z dotychczasowym zespołem zarządzającym. – To partnerstwo zapewnia nam długoterminowy kapitał, globalny zasięg oraz głęboką wiedzę technologiczną – podkreśla Brzoska. – Nasz cel się nie zmienia: chcemy być najlepszym graczem na świecie w dostawach out of home – zapewnia.

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Polska technologia dla Europy

Właściciele zapowiadają przyspieszenie inwestycji w ogólnoeuropejską sieć punktów odbioru i nadania przesyłek (out-of-home), wspierając jednocześnie dalsze innowacje. InPost będzie zawierać na warunkach rynkowych komercyjne umowy, które połączą możliwości dostaw ostatniej mili (B2C) InPost z globalną siecią FedEx. – Połączenie naszej globalnej sieci, obejmującej 3 miliony przedsiębiorstw i 225 milionów odbiorców, z możliwościami InPostu w zakresie obsługi ostatniej mili (last-mile), tworzy dla obu firm solidny fundament dalszego, rentownego wzrostu – ocenia prezes i dyrektor generalny FedEx Raj Subramaniam.

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InPost dysponuje siecią ponad 100 000 punktów – w tym przeszło 70 000 automatów paczkowych, z których 13 tysięcy jest we Francji i 17 tysięcy w Wielkiej Brytanii. – Polska technologia i nasze know-how stały się nowym standardem daleko poza granicami kraju. Kopiują nas wszyscy gracze logistyczni na świecie gdyż budujemy nowy styl życia, wygodniejszy i skrojony pod współczesnego konsumenta, który nie chce czekać w domu na kuriera – podkreśla prezes InPost.

Konsorcjum dodaje, że „InPost będzie dążył do wzmocnienia swojej pozycji w Polsce oraz ekspansji w Europie – m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluksu. Polska, będąca dla InPostu rynkiem macierzystym, pozostanie poligonem doświadczalnym dla nowych rozwiązań, które następnie będą wdrażane w całej europejskiej sieci firmy.”

Partner czy zasób?

Właściciel zaznacza, że „Sprzedawcy mogą liczyć na bardziej zaawansowaną i lepiej zintegrowaną sieć dostaw oraz na nieustanne inwestycje w technologie służące ich klientom. Z kolei konsumenci w Polsce i Europie Zachodniej zyskają większą wygodę, szerszy wybór oraz szybszy sposób dokonywania zakupów i odbierania przesyłek.”

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Na rynku kurierskim, który podlega koncentracji, zmiana wywołała spore zainteresowanie. – Najważniejsze jest to, jak nowi akcjonariusze wykorzystają europejską sieć InPost, globalny zasięg FedEx oraz finansową siłę Advent – zastanawia się prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Dla europejskiego rynku ostatniej mili może to być moment przełomowy z uwagi na dużą gęstość sieci obu partnerów, możliwości transgraniczne, partnerstwa z przewoźnikami oraz zmieniającą się relację między dostawą poza domem, a tradycyjną dostawą do domu. – Jakiś czas temu przeczytaliśmy komunikat prasowy o wzmocnieniu współpracy/partnerstwa między FedEx a InPost w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wydaje się logiczne, że kolejnym krokiem będzie wdrożenie podobnego modelu w innych krajach, gdzie działają obaj gracze – przypuszcza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Natomiast adwokat Mateusz Chołodecki ma „poważne wątpliwości co do przyszłej niezależności InPost.” – Życzę im wszystkiego najlepszego, ale globalni giganci tacy jak FedEx działają według zupełnie innej logiki. Dla nich InPost to zasób, a nie partner – ostrzega Chołodecki.