Dwie ładowarki po 400 kW mocy w barwach Moya Energia, na parkingu Port Radomsko, 19 listopada 2026
Spółka Anwim otworzyła 19 listopada pod Radomskiem, przy A1, drugą stację ładowania elektrycznych ciężarówek. Pierwsza działa od kilku dni, 180 km na południe, w Gorzyczkach, także przy A1. Wcześniej podobnej inwestycji dokonał Orlen w Stobiecku Szlacheckim, po obu stronach A1.
Ładowarki Orlenu mają maksymalną moc 1,5 MW, Anwimu (działające pod marką Moya Energia) 0,4 MW. – Elektryfikacja transportu ciężkiego nie może ograniczać się wyłącznie do przewozów lokalnych czy kursów pomiędzy bazami logistycznymi. Jeżeli chcemy, aby elektryczne ciężarówki stały się rzeczywistą alternatywą również w transporcie dalekobieżnym, musimy zapewnić przewoźnikom dostęp do odpowiedniej infrastruktury na trasie. Dlatego tak duże znaczenie ma lokalizacja naszych inwestycji. Radomsko i Gorzyczki nie są przypadkowymi punktami na mapie. Razem tworzą korytarz, dzięki któremu przewoźnicy mogą planować dłuższe trasy, także w transporcie międzynarodowym – tłumaczy członek zarządu Anwim i dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya Paweł Grzywaczewski.
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Szacuje koszt budowy stacji megawatowej na 2 mld zł. Stacja o mniejszej mocy jest o połowę tańsza. – Inwestujemy nie mając gwarancji, ile będzie elektrycznych ciężarówek. Gdyby nie dofinansowanie NFOŚiGW nie byłoby tego stanowiska. Ponosimy stałe koszty zainstalowanych ładowarek, ponieważ uważamy, że transformacja energetyczna nadejdzie. Zaryzykowaliśmy, wybraliśmy lokalizację i liczymy na rządzących, że przygotują zachęty, np. zmniejszając myto dla elektrycznych ciężarówek – stwierdza Grzywaczewski.
Takich obiektów przygotowanych specjalnie dla ciężarówek (o dużej mocy, z miejscem do zaparkowania dla całego zestawu) jest w Polsce 9. Polska Izba Rozwoju Elektromobilności szacuje, że punktów ładowania o mocy powyżej 150 kW w mniejszym lub większym stopniu dostępnych dla ciężarówek jest w 231, a z utrudnionym podjazdem i małym miejscem parkingowym (mieszczącym tylko ciągnik siodłowy) dodatkowe 127.
Liczba stacji powiększy się znacząco w nadchodzących latach. W ramach pierwszej rundy naboru na rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężkich kategorii N2 i N3, NFOŚiGW rozdysponował 942 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 170 projektów obejmujących budowę 843 stacji ładowania dużych mocy.
Fundusz przeznaczy łącznie 2 mld zł na dofinasowanie budowy stacji ładowania, tyle samo na rozbudowę sieci zasilania (te pieniądze trafią do dystrybutorów energii) oraz kolejne 2 mld zł na dofinansowanie zakupu elektrycznych ciężarówek.
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Grzywaczewski zaznacza, że programy dopłat powinny być ze sobą koordynowane. – Obecnie wskazujemy lokalizację instalacji ładowarki i dowiadujemy się od dystrybutora energii, że moc może być doprowadzona w to miejsce za np. 4 lata. Celujemy na ślepo i nie wiemy, czy dostaniemy przyłącze o mocy np. 3 MW. Dlatego niezbędna jest koordynacja i wyznaczenie priorytetowych miejsc – tłumaczy dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya.
Mimo dużych nakładów na ładowarki uważa, że najpierw powinna stanąć infrastruktura i dopiero jej obecność zachęci przewoźników do zakupu elektrycznych ciężarówek.
W tym roku do 10 listopada zarejestrowano w Polsce 71 elektrycznych ciężarówek o dmc powyżej 12 ton (klasy N3). Cała flota elektryków wyniosła 244 pojazdy, można do nich dodać 396 ciężarówek o dmc do 12 ton (klasa N2), podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
Przedsiębiorcy złożyli w NFOŚiGW 138 wniosków na dofinansowanie zakupu 16 pojazdów klasy N2 oraz 175 klasy N3 łącznej wartości 68,1 mln zł (stan na 18 listopada). Jednocześnie w tym roku zarejestrowano przeszło 27,5 tys. ciężarówek spalinowych o dmc pow. 12 ton.
Przewoźnicy nie spieszą się do kupna elektryków, które są trzy razy droższe od modeli spalinowych i na dodatek wymagają budowy infrastruktury energetycznej. – W ostatnim czasie sytuacja przewoźników jest niezwykle trudna. Tylko w tym roku zniknęło prawie 700 firm. Gdy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, elektryfikacja floty jest na dalszym miejscu. Zleceniodawcy muszą wziąć na siebie część kosztów elektryfikacji transportu – apeluje rzeczniczka ZMPD Anna Brzezińska.
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Dodaje, że odbiorcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że za elektryczną ciężarówkę muszą zapłacić więcej niż za spalinową. – Przewoźnicy nie są w stanie jako jedyni ponosić kosztów wdrażania elektromobilności, a dla funkcjonowania ich firmy muszą przynosić zysk – podkreśla Brzezińska.
Wysokie ceny elektrycznego taboru są szansą dla firm leasingowych. – Pozostaje wyzwaniem pokrycie różnicy w wartości rezydualnej. Z jej wyliczeniem nadal mamy kłopot, ponieważ pojazdów jest mało, na wypracowanie cen referencyjnych potrzeba na nie kilka lat. Finansowanie elektryka obejmie 5-8 lat – przewiduje Menadżer Produktu Transport Ciężki mLeasing Grzegorz Bień.
Anwim oraz mLeasing pracują nad ofertą całościowego finasowania rozwiązań dla elektromobilności.
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