Spółka Anwim otworzyła 19 listopada pod Radomskiem, przy A1, drugą stację ładowania elektrycznych ciężarówek. Pierwsza działa od kilku dni, 180 km na południe, w Gorzyczkach, także przy A1. Wcześniej podobnej inwestycji dokonał Orlen w Stobiecku Szlacheckim, po obu stronach A1.

Reklama Reklama

Ładowarki Orlenu mają maksymalną moc 1,5 MW, Anwimu (działające pod marką Moya Energia) 0,4 MW. – Elektryfikacja transportu ciężkiego nie może ograniczać się wyłącznie do przewozów lokalnych czy kursów pomiędzy bazami logistycznymi. Jeżeli chcemy, aby elektryczne ciężarówki stały się rzeczywistą alternatywą również w transporcie dalekobieżnym, musimy zapewnić przewoźnikom dostęp do odpowiedniej infrastruktury na trasie. Dlatego tak duże znaczenie ma lokalizacja naszych inwestycji. Radomsko i Gorzyczki nie są przypadkowymi punktami na mapie. Razem tworzą korytarz, dzięki któremu przewoźnicy mogą planować dłuższe trasy, także w transporcie międzynarodowym – tłumaczy członek zarządu Anwim i dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya Paweł Grzywaczewski.

Czytaj więcej Elektromobilność Elektryfikacja autobusów miejskich – mieszane doświadczenia Komisja Europejska nakaże już za kilka lat zakupy wyłącznie elektrycznych miejskich autobusów. Nie wszystkie miasta będą w stanie poradzić sobie z...

Szacuje koszt budowy stacji megawatowej na 2 mld zł. Stacja o mniejszej mocy jest o połowę tańsza. – Inwestujemy nie mając gwarancji, ile będzie elektrycznych ciężarówek. Gdyby nie dofinansowanie NFOŚiGW nie byłoby tego stanowiska. Ponosimy stałe koszty zainstalowanych ładowarek, ponieważ uważamy, że transformacja energetyczna nadejdzie. Zaryzykowaliśmy, wybraliśmy lokalizację i liczymy na rządzących, że przygotują zachęty, np. zmniejszając myto dla elektrycznych ciężarówek – stwierdza Grzywaczewski.

Więcej stacji i samochodów

Takich obiektów przygotowanych specjalnie dla ciężarówek (o dużej mocy, z miejscem do zaparkowania dla całego zestawu) jest w Polsce 9. Polska Izba Rozwoju Elektromobilności szacuje, że punktów ładowania o mocy powyżej 150 kW w mniejszym lub większym stopniu dostępnych dla ciężarówek jest w 231, a z utrudnionym podjazdem i małym miejscem parkingowym (mieszczącym tylko ciągnik siodłowy) dodatkowe 127.

Liczba stacji powiększy się znacząco w nadchodzących latach. W ramach pierwszej rundy naboru na rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężkich kategorii N2 i N3, NFOŚiGW rozdysponował 942 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 170 projektów obejmujących budowę 843 stacji ładowania dużych mocy.

Fundusz przeznaczy łącznie 2 mld zł na dofinasowanie budowy stacji ładowania, tyle samo na rozbudowę sieci zasilania (te pieniądze trafią do dystrybutorów energii) oraz kolejne 2 mld zł na dofinansowanie zakupu elektrycznych ciężarówek.

Czytaj więcej Firmy Miażdżąca przewaga DHL wymusiła konsolidację kurierów na rynku niemieckim Dwaj mniejsi gracze rynku kurierskiego łączą się w Niemczech, branża spodziewa się podobnych ruchów, wymuszonych także przez rosnące wymagania plat...

Grzywaczewski zaznacza, że programy dopłat powinny być ze sobą koordynowane. – Obecnie wskazujemy lokalizację instalacji ładowarki i dowiadujemy się od dystrybutora energii, że moc może być doprowadzona w to miejsce za np. 4 lata. Celujemy na ślepo i nie wiemy, czy dostaniemy przyłącze o mocy np. 3 MW. Dlatego niezbędna jest koordynacja i wyznaczenie priorytetowych miejsc – tłumaczy dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju sieci Moya.

Mimo dużych nakładów na ładowarki uważa, że najpierw powinna stanąć infrastruktura i dopiero jej obecność zachęci przewoźników do zakupu elektrycznych ciężarówek.

Samochodów jak na lekarstwo

W tym roku do 10 listopada zarejestrowano w Polsce 71 elektrycznych ciężarówek o dmc powyżej 12 ton (klasy N3). Cała flota elektryków wyniosła 244 pojazdy, można do nich dodać 396 ciężarówek o dmc do 12 ton (klasa N2), podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Przedsiębiorcy złożyli w NFOŚiGW 138 wniosków na dofinansowanie zakupu 16 pojazdów klasy N2 oraz 175 klasy N3 łącznej wartości 68,1 mln zł (stan na 18 listopada). Jednocześnie w tym roku zarejestrowano przeszło 27,5 tys. ciężarówek spalinowych o dmc pow. 12 ton.

Przewoźnicy nie spieszą się do kupna elektryków, które są trzy razy droższe od modeli spalinowych i na dodatek wymagają budowy infrastruktury energetycznej. – W ostatnim czasie sytuacja przewoźników jest niezwykle trudna. Tylko w tym roku zniknęło prawie 700 firm. Gdy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, elektryfikacja floty jest na dalszym miejscu. Zleceniodawcy muszą wziąć na siebie część kosztów elektryfikacji transportu – apeluje rzeczniczka ZMPD Anna Brzezińska.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnicy domagają się ustawowo określonych terminów płatności Malejące marże i słaba sytuacja finansowa przewoźników drogowych powodują ponowienie apeli środowiska o ustawowe ograniczenie terminów płatności.

Dodaje, że odbiorcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że za elektryczną ciężarówkę muszą zapłacić więcej niż za spalinową. – Przewoźnicy nie są w stanie jako jedyni ponosić kosztów wdrażania elektromobilności, a dla funkcjonowania ich firmy muszą przynosić zysk – podkreśla Brzezińska.

Wysokie ceny elektrycznego taboru są szansą dla firm leasingowych. – Pozostaje wyzwaniem pokrycie różnicy w wartości rezydualnej. Z jej wyliczeniem nadal mamy kłopot, ponieważ pojazdów jest mało, na wypracowanie cen referencyjnych potrzeba na nie kilka lat. Finansowanie elektryka obejmie 5-8 lat – przewiduje Menadżer Produktu Transport Ciężki mLeasing Grzegorz Bień.

Anwim oraz mLeasing pracują nad ofertą całościowego finasowania rozwiązań dla elektromobilności.