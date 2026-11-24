W łódzkim Teofilowie powstanie terminal intermodalny, uroczyste otwarcie budowy nastąpiło 23 listopada. To inwestycja niemieckiego koncernu Rhenus Logistics i polskiej rodzinnej firmy Hatrans Logistics.

Reklama Reklama

Wartość inwestycji wynosi ponad 160 mln zł, z czego blisko 59,3 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Nakłady obejmują podłączenie kolejowe, suwnicę bramową na torach oraz pojazdy do obsługi kontenerów.

Czytaj więcej Firmy Co dalej z InPost po opuszczeniu giełdy? Założyciel spółki zapewnia, że jego celem jest stworzenie najlepszego dostawcy przesyłek poza domem, a najlepsze jest przed firmą.

Zakończenie projektu zaplanowano na sierpień 2028 roku. – Chcemy połączyć Łódź z głównymi europejskimi regionami przemysłowymi i ich portami morskimi: nad Morzem Bałtyckim, w Rotterdamie i Antwerpii, a także nad Adriatykiem – wyjaśnia dyrektor operacyjny Terminal Network w Contargo Holger Bochow.

Doświadczeni gracze

Terminal o przepustowości rocznej 100 tys. TEU ruszy w sierpniu 2028 roku. Obiekt znajduje się obok magazynów Hatrans przy Traktorowej w Łodzi. Członek zarządu i współwłaściciel, Hatrans Logistics Filip Grzelak zapowiada uruchomienie regularnych połączeń drobnicowych z Azji Środkowej bezpośrednio do terminala w Łodzi, co pozwoli skrócić czas dostawy do Europy Zachodniej o 3-4 dni. – Lokalizacja daje nam naprawdę wyjątkowe możliwości. Północ, południe, wschód, zachód – z centrum Polski możemy budować połączenia praktycznie w każdym kierunku – podkreśla Grzelak.

Hatrans Logistics działa od 35 lat i specjalizuje się w obsłudze Jedwabnego Szlaku, w 2013 roku obsłużyła pierwszy pociąg z Chin do Polski. Wsparcie się niemieckim podmiotem zapewni nowemu terminalowi dopływ ładunków.

Czytaj więcej Elektromobilność Elektryczny korytarz dla ciężarówek, których nie ma Pojawiają się w coraz większych ilościach stacje do ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych. Jednak ich flota jest znikoma i rośnie powoli.

Contargo należy do Grupy Rhenus i ma 25 terminali w Europie Zachodniej. Codziennie uruchamia 68 pociągów blokowych, tygodniowo przewożą one 5900 TEU. Zatrudniająca 1900 spółka Contargo przetransportowała w 2025 roku 1,9 mln TEU, z tego niemal jedną trzecią pociągami, a blisko dwie trzecie transportem morskim. Pozostałe przewiozły samochody.

Wygrywa Łódź

W inwestycji zadowolone są władze miasta. – Łódź wzmacnia swoją pozycję jako strategiczne centrum przemysłowe i logistyczne w Europie Środkowej. Po latach wysiłków osiągnięto ważny kamień milowy: w Teofilowie w Łodzi powstanie nowy terminal intermodalny – podkreśla zastępca prezydenta miasta Łódź Adam Pustelnik.

Podkreśla że właśnie wznoszony obiekt umacnia powiązania między azjatyckimi i europejskimi łańcuchami dostaw, w tym korytarzy kolejowych łączących Chiny z Europą, a także dostęp do głównych europejskich portów morskich, takich jak Rotterdam, Antwerpia i Gdańsk.Przypomina, że centralne położenie Łodzi daje znaczącą przewagę w dystrybucji, umożliwiając sprawny dostęp do klientów i partnerów w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnicy domagają się ustawowo określonych terminów płatności Malejące marże i słaba sytuacja finansowa przewoźników drogowych powodują ponowienie apeli środowiska o ustawowe ograniczenie terminów płatności.

Producenci uzyskają łatwiejszy dostęp do importowanych komponentów i surowców oraz poprawią się możliwości eksportowe firm działających w regionie. – Dla firm rozważających nowe lokalizacje produkcyjne lub dystrybucyjne dodaje to kolejną ważną zaletę do oferty wartości Łodzi: centralne położenie, dostęp do autostrad A1 i A2, rozwiniętą infrastrukturę przemysłową oraz lepszą łączność intermodalną. To coś więcej niż inwestycja logistyczna. To ważny krok w powiązaniu bazy przemysłowej Łodzi z rynkami światowymi oraz tworzeniu nowych możliwości inwestycyjnych, handlowych i rozwoju biznesu – zapewnia Pustelnik. PKP Cargo ma terminal w nieodległej Zduńskiej Woli-Karsznicach.