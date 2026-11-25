Przewoźnicy reprezentowani przez Forum Transportu Drogowego domagają się przyspieszenia procedur związanych z zatrudnianiem i legalizacją pobytu kierowców. Sygnatariusze FTD skarżą się, że czekają kilkanaście miesięcy na otrzymanie odpowiednich dokumentów dla kierowców spoza UE. Problemy dotyczą zarówno pozyskiwania nowych pracowników, jak i kierowców, którzy od lat są zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach, lecz z powodu braku karty pobytu nie mogą realizować przewozów międzynarodowych.

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Dlatego domagają się zdecydowanego przyspieszenia formalności związanych z procedurą zatrudniania kierowców spoza UE i przedłużaniem ważności dokumentów, w tym przede wszystkim kart pobytu dla już zatrudnionych kierowców. O szybsze procedery apelował do MSWiA prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Domagał się także wyjaśnień od MRPiPS w sprawie zawieszenia prac nad wpisaniem zawodu kierowcy na listę zawodów deficytowych. Pomimo poparcia Pracodawców RP i Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców TLP resort pozostał głuchy na potrzeby przedsiębiorców.

Zbyt długie procedury

Ministerstwo Infrastruktury zaprosiło przedstawicieli branży na spotkanie 24 listopada. – Niestety – wyszliśmy z tego spotkania z poczuciem, że urzędnicza rzeczywistość nadal mija się z realiami firm transportowych – ocenia prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Marcin Potapczuk.

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Przypomina, że branży brakuje 150 tys. kierowców, a czas oczekiwania na dokumenty jest absurdalnie długi. – Zgodnie ze strategią migracyjną migracje są powiązane z potrzebami rynku pracy. Skoro dane urzędów pracy jasno potwierdzają deficyt kierowców, zatrudnianie obcokrajowców jest ekonomicznie uzasadnione i formalnoprawnie możliwe. Co więcej, problem bardzo często dotyczy kierowców już pracujących w naszych firmach, którym po prostu skończyła się wiza lub karta pobytu – wskazuje Potapczuk.

Przewoźnicy usłyszeli, że poprawę sytuacji może przynieść wprowadzona cyfryzacja procedur pobytowych, jednak jej efekty będą widoczne najwcześniej w I kwartale 2027 roku. – Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk wyjaśnił, że do uruchomienia szybszej ścieżki wydawania zezwoleń na pracę i kart pobytu potrzebne są odpowiednie rozporządzenia i kryteria prawne, a w przyszłym roku czas oczekiwania ma spaść do 180 dni. Pół roku w realiach operacyjnych to przepaść – zwłaszcza że nasi konkurenci z Niemiec mają proces zatrudniania cudzoziemców zoptymalizowany – porównuje Potapczuk.

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Przychody branży TSL w Polsce sięgają 190 mld zł, pracuje w niej blisko 1,3 mln osób – to nie tylko kierowcy, ale też spedytorzy, dyspozytorzy, mechanicy, magazynierzy, agenci celni oraz całe działy administracyjne i księgowe. Bez działającego transportu ta armia ludzi stanie się bezrobotna. – Jesteśmy pełni nadziei, że zawód kierowcy zostanie wpisany na listę zawodów deficytowych i wprowadzone zostaną szybsze procedury wydawania wiz – stwierdza Jacek Sokół z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu (KOPiPT).

Nie ma wpływów i podatków

Zaznacza, że zawód kierowcy jest łatwy do weryfikacji, a wspólnym interesem pracodawców i pracowników jest utrzymanie ludzi za kierowcą. – Jest to zysk dla wszystkich: dla człowieka, firmy i państwa, które ma podatki – wylicza Sokół.

Przewoźnicy uważają, że administracja nie ma woli zmienić przepisów. – Najlepiej podsumowała to postawa wiceministra Sebastiana Gajewskiego z Ministerstwa Pracy, który wygłosił swój monolog i po prostu wyszedł, zostawiając nas z wieloma pytaniami bez odpowiedzi. Lekko mówiąc... tak nie wygląda dialog z branżą, która utrzymuje krwiobieg gospodarki – stwierdza Potapaczuk.

Przedsiębiorcy wskazują, że marże zniknęły, a koszty pracy wypychają kierowców za granicę. – Koszty ponosimy na samym początku (paliwo, myto, leasing, bieżące utrzymanie firmy, narzuty na wynagrodzenia), a pieniądze za usługę dostajemy na końcu. Przez wysokie koszty pracy w Polsce nie możemy płacić kierowcom tyle, ile oferują przewoźnicy z Niemiec, Czech, Rumunii, Bułgarii czy Litwy – więc nasi ludzie tam uciekają. Chcemy płacić naszym kierowcom więcej, żeby pracowali u nas. Pozwólcie nam tylko zarabiać – apeluje Potapaczuk.