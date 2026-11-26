Branża informatyczna szacuje, że na ponad 100 tys. działających w Polsce firm przewozów drogowych ponad połowa korzysta z systemów zarządzania transportem, znanych pod skrótem TMS. Według doradczej firmy TMS Expert 7 proc. polskich przewoźników korzystało w 2024 roku z TMS robionego na miarę. Mały odsetek wynika z rozdrobnienia branży: na 40 tys. firm transportu międzynarodowego 36 tys. posiada nie więcej niż dziesięć samochodów. – Przy kilku ciężarówkach i stałych trasach dobrze prowadzony arkusz może wystarczyć – uważa prezes Stratton Institute Wojciech Sokołowski.

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Wskazuje, że system do zarządzania transportem przydaje się, gdy kilka osób obsługuje te same zlecenia, plany zmieniają się w ciągu dnia, a dokumenty po rozładunku trzeba zbierać z poczty i telefonu. – Więcej niż liczba pojazdów mówi o tym sposób pracy firmy – zaznacza Sokołowski.

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Jako minimum funkcjonalności wymienia: obsługę zleceń, planowanie przewozu, przypisanie pojazdu i kierowcy, śledzenie statusu, obieg dokumentów oraz rozliczenie kosztów. – System powinien też umożliwiać wystawienie faktury i przekazanie jej do programu księgowego bez przepisywania danych. Przy zmiennych trasach warto też widzieć koszty pustych dojazdów – podpowiada prezes Stratton Institute.

Zwrot z inwestycji

O klientów walczy 30 polskich firm i kilkanaście zagranicznych – szacuje TMS Expert. Do popularnych marek należą m.in. Speed Interlan, fireTMS, Spedtrans Maciosoft i Marcos TMS. Oferują oprogramowanie instalowane bezpośrednio na komputerze, hybrydowe lub chmurowe.

Sokołowski radzi, aby przed zakupem pokazać dostawcy jedno rzeczywiste zlecenie, najlepiej z pustym dojazdem i zmianą planu w trasie. – Niech pokaże, jak dyspozytor zaktualizuje plan, jak księgowość dostanie dokumenty i jak właściciel sprawdzi, ile firma zarobiła na przewozie – wyjaśnia prezes Stratton Institute.

Koszt TMS wynosi w przypadku rozwiązań chmurowych od stu do kilkuset złotych, w zależności od liczby użytkowników, pojazdów lub miesięcznego limitu zleceń i dokumentów. Rozwiązania szyte na miarę to wydatek co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Duże firmy sięgają po programy zrobione wedle życzenia. Np. spółka DPD Polska szukała początkowo gotowego programu do zarządzania transportem – okazało się, że firmy oferujące gotowe rozwiązania dawały 20–30 proc. pokrycia potrzeb funkcjonalnych. W rezultacie DPD Polska zamówiło w Omecon program, który spełnił wymagania. – Celem było, oprócz pokrycia wszystkich funkcjonalności, które mieliśmy do tej pory w naszych systemach, dołożenie automatyzacji i cyfryzacji procesów – opisuje dyrektor operacyjny i członek zarządu DPD Polska Maciej Głowacki.

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Dla inwestora kluczowym pytaniem jest czas zwrotu nakładów i co one obejmują. – Poza abonamentem liczą się wdrożenie, przeniesienie danych, integracje i czas pracowników. Źle dobrany system lub źle przygotowany start mogą kosztować więcej niż sama licencja – ostrzega Sokołowski.

Uważa, że nawet mniejszy przewoźnik jest w stanie ocenić zwrot z inwestycji, choć często brakuje mu punktu odniesienia. – Jeśli firma nie mierzy czasu poświęcanego na dokumenty, pustych przebiegów ani opóźnień w fakturowaniu, trudno później ustalić, co poprawił system – wyjaśnia prezes Stratton Institute.

Sprawdzian dla TMS

Żeby nie kupować kota w worku, Sokołowski proponuje, aby przed zakupem przez miesiąc mierzyć cztery rzeczy: czas obsługi zleceń i dokumentów, udział pustych kilometrów, czas od rozładunku do wystawienia faktury oraz liczbę brakujących lub spóźnionych dokumentów. – Taki pomiar daje podstawę do sprawdzenia obietnic dostawcy w pilotażu. Trzeba też właściwie wyceniać korzyści. Szybsze fakturowanie może poprawić płynność, jeśli przyspiesza termin zapłaty. Uwolniony czas pracowników daje oszczędność finansową, gdy ogranicza nadgodziny lub pozwala obsłużyć więcej zleceń bez zwiększania zatrudnienia – zaznacza prezes Stratton Institute.

Podkreśla, że przy kilku autach, stałych trasach i uporządkowanym obiegu dokumentów zysk z wdrożenia może być niewielki. – Decyzję o zakupie warto oprzeć na problemach, które system rzeczywiście rozwiąże – dodaje Sokołowski.

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Tak działają najwięksi. Spółka DPD Polska zamówiła w 2017 roku nowy TMS; miała wówczas około tysiąca połączeń na dobę, gdy obecnie ma ich 2 tys., łączących pięć sortowni, 62 oddziały i transporty bezpośrednio od i do klientów. – Dział zarządzania transportem od dziesięciu lat jest w dość podobnym składzie, natomiast firma powiększyła się praktycznie dwukrotnie pod względem liczby zdarzeń transportowych – porównuje Głowacki.

Tłumaczy, że nowy TMS dał narzędzia przewoźnikom i partnerom DPD Polska, czyli większą przewidywalność i powtarzalność.

Na zachowanie terminowości i jakości usług zwraca uwagę także FTL Operations Director w Raben Transport Konrad Pożoga. Grupa Raben, która codziennie wysyła 13,5 tys. ciężarówek, z czego w Polsce 5 tys. – W Raben Transport od lat rozwijamy rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie procesami transportowymi. Ich funkcjonalność ewoluuje wraz z naszymi potrzebami operacyjnymi i oczekiwaniami klientów. Dzięki temu technologia staje się ważnym elementem budowania efektywności i jakości usług transportowych – mówi Pożoga.

Analityka to za mało

Do skutecznego zarządzania działalnością transportową same dane i ich analiza to za mało. – TMS dostarcza wielu danych związanych z użytkowaniem auta, stylem pracy kierowcy, wykorzystaniem pojazdu (puste przebiegi). Telematyka to centrum danych dla firmy, to pełen zbiór informacji i optymalizacja procesu transportu. Kluczową sprawą jest wyciągnięcie wniosków, podjęcie decyzji i wdrożenie ich – opisuje FTL Operations Director w Raben Transport.

Do tego potrzebni są ludzie. – Mamy zespół odpowiedzialny za analizę danych, które wykorzystujemy do podejmowania decyzji. Kieruje nim Maciej Zwada, a jego członkami są dwaj nasi doświadczeni kierowcy zawodowi, którzy dzięki praktycznej znajomości specyfiki transportu weryfikują dane i poprawiają złe nawyki kierowców. Dzięki temu kontrolujemy nie tylko czas dostawy, ale i pozostałe parametry, jak bezpieczeństwo (w tym czas pracy kierowcy) i zużycie paliwa – wymienia Pożoga.

Maciej Zwada wskazuje, że ciężarówki Raben Transport wyposażone są w najnowsze systemy telematyczne, wspierające kierowców realizujących transport krajowy i międzynarodowy w codziennej pracy. – Na podstawie danych z systemu TMS analizujemy przyczyny powstających odchyleń i wspieramy działania zmierzające do ich eliminacji. Chodzi głównie o szkolenie kierowców w ekonomicznej i defensywnej jeździe. Zwracamy uwagę na właściwe wykorzystywanie przez kierowców dostępnych rozwiązań i systemów wspomagających jazdę, takich jak np. tempomat topograficzny i aktywny czy zwalniacz. Istotne jest również ograniczenie niepotrzebnej pracy silnika na biegu jałowym. Przygotowaliśmy system punktacji, który premiuje płynną i oszczędną jazdę. Służy on nie tylko współzawodnictwu między kierowcami, ale stanowi również podstawę systemu premiowania. Dużą rolę ogrywają także szkolenia i ciągła edukacja, które przekładają się na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka wypadków – zaznacza Zwada.

FTL Operations Director w Raben Transport ocenia, że wdrożony cztery lata temu system oceny kierowców przełożył się na poprawę wyników o 5–8 proc. – Nadal mamy pomysły i narzędzia, które pozwalają nam dalej doskonalić osiągnięte rezultaty. Mamy również w firmie ludzi, którzy potrafią przełożyć dane z telematyki na konkretne działania operacyjne – kończy Pożoga.

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Foto: Raben

KONRAD POŻOGA, FTL OPERATIONS DIRECTOR W RABEN TRANSPORT

elematyka w zarządzaniu flotą ma największą wartość wtedy, gdy dostarczane dane przekładają się na konkretne decyzje operacyjne i finansowe. Nie chodzi już tylko o monitorowanie lokalizacji pojazdów, ale przede wszystkim o optymalizację kosztów i efektywności ich eksploatacji.

Analiza zużycia paliwa pozwala identyfikować pojazdy i kierowców odbiegających od norm, wdrażać szkolenia z eco drivingu oraz weryfikować stan techniczny taboru. Monitorowanie pracy silnika na biegu jałowym pomaga ograniczać niepotrzebne spalanie, a analiza przebiegów i przestojów umożliwia lepszą alokację pojazdów między oddziałami i ograniczenie zapotrzebowania na nowy tabor.

Istotnym obszarem jest utrzymanie techniczne. Dane diagnostyczne pozwalają planować serwis z wyprzedzeniem, ograniczać ryzyko awarii i nieplanowanych przestojów. Z kolei ocena stylu jazdy kierowców przekłada się na niższe spalanie, mniejsze zużycie opon i podzespołów oraz poprawę bezpieczeństwa.

Dane historyczne pozwalają porównywać efektywność pojazdów, oceniać ich rzeczywisty całkowity koszt użytkowania (TCO) i podejmować decyzje o dalszej eksploatacji, wymianie lub wycofaniu z floty. W połączeniu z analizą przebiegów, przestojów i dostępności technicznej umożliwiają lepsze wykorzystanie posiadanego taboru i zwiększenie jego produktywności.

Kluczowe jest przejście od zarządzania reaktywnego do proaktywnego, opartego na danych. Skuteczność telematyki należy mierzyć nie ilością gromadzonych informacji, lecz ich realnym wpływem na koszty, dostępność pojazdów i rentowność operacji transportowych.