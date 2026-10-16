Poczta Polska podpisała 9 października umowę z dostawcą systemu TMS, którym jest spółka Aleet wraz z partnerem, firmą OnTwo na nowe oprogramowanie, które wesprze cały proces obsługi przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP): od odbioru od nadawcy, przez przewóz między węzłami logistycznymi, po dostarczenie do odbiorcy. – Rozpoczynamy zmianę sposobu planowania transportu, monitorowania operacji i zarządzania kosztami przesyłek. TMS pozwoli ograniczyć ręczne czynności, lepiej wykorzystywać dane i szybciej reagować na zdarzenia w sieci logistycznej. Przed nami najważniejszy etap: sprawne wdrożenie – przyznaje wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. operacyjnych Sławomir Żurawski.

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Transportowy bliźniak

System przyspieszy planowanie transportu, zapewni szybki dostęp do informacji w jednym miejscu oraz ułatwi raportowanie, rozliczanie i wyjaśnianie reklamacji. – Istotą wdrożenia TMS w Poczcie Polskiej jest stworzenie jednego, nowoczesnego środowiska do kompleksowego zarządzania odbiorami, transportem oraz doręczeniami przesyłek. System zapewni odciążenie naszych kurierów i lepsze warunki pracy. A dzięki temu Poczta poprawi terminowość i jakość obsługi klientów – przekonuje kierownik projektu i menedżer Działu Rozwoju Technologii i Analiz Strategicznych w Poczcie Polskiej Paweł Pudelski.

Wdrożenie systemu będzie się odbywać etapami. Uruchomienie funkcji pierwszej mili, czyli obsługi odbiorów przesyłek od nadawców jest planowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Wersja zawierająca funkcje wspierające planowanie transportu, monitorowanie przesyłek, kontrolę jakości, komunikację i rozliczenia będzie wdrożona w ciągu 12 miesięcy.

Zadanie jest potężne, Poczta Polska ma 28 sortowni w tym 15 werów (WER to Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy, główny węzeł logistyczny i sortownia Poczty Polskiej), 7651 placówek i blisko 5 tys. stałych tras, w tym 616 tras na ciągnik z naczepą. Nie wszystkie obsługiwane są własną flotą, np. w 2023 roku Poczta Polska kupiła na giełdzie transportowej 15 tys. kursów.

Dla Aleet to największy kontrakt w historii tej młodej, założonej w 2021 roku spółki. Rozwiązanie połączy technologię cyfrowego bliźniaka floty i zaawansowane algorytmy optymalizacyjne Aleet z kompleksową platformą OnTwo do zarządzania procesami kurierskimi i transportowymi, obejmującą planowanie, realizację i monitorowanie operacji logistycznych. – Połączenie kompetencji pozwala osiągnąć więcej niż każda technologia osobno – dodaje Katarzyna Marczuk, CEO i założycielka Aleet.

Transportowe wdrożenie DPD

Wdrożenie TMS podobnej skali przeprowadziło DPD Polska, które nocą organizuje 1700 połączeń stałych i do tego jeszcze wysyła samochody do klientów. Poprzedni TMS nie gwarantował dostatecznej skalowalności i elastyczności. Okazało się także, że gotowych na rynku rozwiązań nie było i w 2018 roku DPD zdecydowało się zamówić oprogramowanie zrobione „na miarę” w spółce Omecon.

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Projekt był tak duży, że firmy podzieliły go na moduły, stopniowo wdrażane od 2020 roku. zaczęły od zarzadzania transportem, następnie dodały fakturowanie, portal dla przewoźnika i na koniec portal dla kierowców.

Program sprawdził się i DPD Polska korzysta z niego do tej porty dodając nowe funkcjonalności. Ułatwił pracę dyspozytorom, klientom i kierowcom. Dał oszczędności czasowe działowi operacyjnemu, pozwala zapanować nad procesami i kontrolować przewozy do poziomu pojedynczej przesyłki.

Po cyfrowego bliźniaka sięgają także firmy logistyki kontraktowej i transportu drogowego. Grupa Transportowa wdrożyła rozwiązania Arendai oraz Techminds Revolution. – Ich rola to nie tylko technologia - to przekładanie danych z cyfrowych bliźniaka na inne schematy operacyjne i określone informacje, na których opierają się nasze decyzje – tłumaczy właściciel Grupy Transportowej Tomasz Macherowski.

Zapewnia, że to przekłada się bezpośrednio na klientów: lepiej przewidywalne terminy, większą odporność na zakłócenia.