LPP Logistics podpisało umowę z chińską firmą Hai Robotics na wdrożenie systemu automatyzacji centrum logistycznego obsługującego zamówienia e-commerce w Tczewie. Będzie pracować w nim ponad 1500 robotów HaiPick Climb.

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To największa instalacja tych robotów na świecie i kolejne zamówienie LPP Logistics po wdrożeniu ich w obiektach logistycznych spółki pod Bydgoszczą i w rumuńskim Bolintin-Deal. W centrach logistycznych w Polsce i Rumunii pracuje łącznie 3,5 tys. robotów.

Spółka logistyczna zwraca uwagę, że skala inwestycji tczewskiej jest zupełnie inna. Ponad 1500 autonomicznych robotów HaiPick Climb będzie obsługiwać strefę magazynową o powierzchni 30 tys. m kw., obejmującą 1,2 mln miejsc składowania. System zapewni przepustowość przekraczającą 24 tys. pojemników na godzinę, umożliwiając składowanie większej ilości towaru na mniejszej powierzchni i szybszą kompletację zamówień, także w szczytach sprzedażowych. – Dla nas miarą sukcesu tej inwestycji będzie zdolność do utrzymania sprawnej obsługi zamówień również wtedy, gdy ich liczba i różnorodność znacząco wzrosną – zaznacza prezes LPP Logistics Sebastian Sołtys.

Dodaje, że logistyka ma otwierać przed Grupą LPP nowe możliwości wzrostu i zwiększania skali obsługi zamówień e-commerce. W drugim kwartale 2026 roku sprzedaż internetowa Grupy wzrosła o 16,4 proc. r/r, a wszystkie regiony odnotowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży online. Jednocześnie Grupa rozwija uruchomiony w Polsce marketplace Sinsay. W 2027 roku planowane jest jego wejście na pierwszy rynek zagraniczny, a część zamówień będzie obsługiwana przez LPP Logistics.

Rosnąca sprzedaż online i rozwój nowych modeli biznesowych oznaczają konieczność zwiększania skali i elastyczności operacji logistycznych. – Przy ponad 60 mln zamówień e-commerce rocznie wyzwaniem jest nie tylko zwiększanie przepustowości, ale także zagwarantowanie utrzymania powtarzalności procesu przy dużej skali operacji – podkreśla dyrektor ds. logistyki e-commerce, LPP Logistics Daniel Potoczniak.

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Wyjaśnia, że automatyzacja w Tczewie ma przede wszystkim usprawnić przepływ towarów, ograniczyć wąskie gardła i skrócić czas kompletacji. Uruchomienie planowane jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2027 roku.

Nie tylko ubrania

LPP Logistics nie jest wyjątkiem: Kompania Piwowarska zainwestowała 230 mln zł w zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania. Obiekt ma 41 tys. miejsc paletowych, 40 metrów wysokości, 12 układnic i 18 doków załadunkowych i dwukrotnie zwiększył możliwości magazynowe poznańskiego browaru wzrosły około dwuipółkrotnie – z 23 tys. do około 58 tys. palet.

Większy zapas produktów i w większym stopniu wysyłać je bezpośrednio do klientów, bez konieczności korzystania z dodatkowych magazynów satelickich i buforowych.

Z istniejącą częścią magazynową nowy obiekt łączy system Monorail, który może transportować do 552 palet na godzinę. Cała instalacja to rozbudowany ekosystem liczący około 1000 urządzeń, współpracujących ze sobą w ramach zautomatyzowanego procesu logistycznego. Szacowany czas przygotowania załadunku wynosi około 30 minut. Osiągnięcie pełnej docelowej wydajności magazynu zaplanowano na marzec 2027 roku.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma PORR, technologię dostarczył System Logistics, a projektem zarządzała APP-Projekt.

Nowe centrum dystrybucyjne Auchan powstało za 34 mln euro i ruszyło w listopadzie ub.r. w Wilczej Górze pod Warszawą. Brytyjska firma Ocado dostarczyła system automatyzacji procesów logistycznych, wykorzystujący sztuczną inteligencję i mechanizmy uczenia maszynowego, który znacząco zwiększa efektywność i precyzję realizacji zamówień online. Na powierzchni 16 tys. m kw. centrum utworzone zostały trzy strefy temperaturowe, co pozwoliło na znaczącą rozbudowę oferty asortymentowej, w tym produktów świeżych. Realizacja projektu trwała 12 miesięcy.

Bez udziału lokalnego przemysłu

Skala inwestycji w robotyzację jest potężna: Grupa LPP wydała na automatyzację oraz robotyzację magazynów w 2025 roku ponad 1,3 mld zł. Koszty jednak nie odstraszają, nakłady na roboty rosną na całym świecie.

Hai Robotics poinformowała w sierpniu, że od momentu globalnego wprowadzenia systemu HaiPick Climb w 2025 roku zakontraktowano ponad 10 tys. robotów HaiClimber do realizacji projektów dla klientów w 12 krajach. ​​Firma podała, że ośmiu klientów rozbudowało już istniejące systemy lub ponownie wybrało rozwiązanie HaiPick Climb do nowych projektów. W rezultacie Hai Robotics podwoiła w 2026 roku przychody do 2 mld juanów.

Chociaż Polska jest logistycznym zapleczem Europy i to położenie wykorzystują nawet chińscy eksporterzy, masowo otwierając w Polsce własne magazyny, rodzimy przemysł nie odnosi z tego korzyści. – Chińczycy, którzy inwestują w Polsce, korzystają z naszej stabilności i dostępu do rynku UE, ale kluczowe technologie zostawiają u siebie. Polska staje się więc montownią montowni – pośrednim ogniwem w łańcuchu globalnej automatyzacji – wskazuje Paweł Dziadosz z DPS Group, konsorcjum firm specjalizujących się we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań IT, automatyzacji i robotyzacji dla przemysłu.

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Prezes LPP Logistics przyznaje, że w ostatnich latach polski rynek rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki dynamicznie się rozwija, to nadal najwyższy poziom niezawodności wdrożeń zapewniają w dużej mierze firmy zagraniczne. – Na rynku lokalnym wciąż brakuje odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu kompleksowych projektów oraz w zakresie obsługi posprzedażowej – a to, obok ceny i czasu realizacji, jedno z kluczowych kryteriów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – podkreśla Sołtys.