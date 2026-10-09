Grupa DHL zainwestuje do 2030 roku w Europie Środkowo-Wschodniej 400 mln euro. Grupa rozwinie logistykę kontraktową, magazyny, sieci transportowe i wdroży nowe systemy informatyczne typu „control tower”.

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Strategia 2030 wskazuje, że rynki Polski, Czech, Węgier i Rumunii będą rozwijać się w tempie powyżej przeciętnej dzięki rosnącemu znaczeniu w europejskich sieciach produkcji, handlu i dystrybucji oraz długoterminowego trendu nearshoringu, czyli przenoszenia działalności bliżej europejskiego rynku konsumenckiego. – Europa Środkowa i Wschodnia zyskuje coraz większe znaczenie dla globalnych przepływów handlowych i sieci łańcuchów dostaw, a Polska w szczególności staje się jednym z najbardziej dynamicznych europejskich ośrodków logistycznych i produkcyjnych – tłumaczy dyrektor generalny DHL Express John Pearson.

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Raport „DHL Globalization Tracker” wskazuje, że w latach 2016–2025 polski handel towarowy rósł 2,1 razy szybciej niż handel światowy i 2,7 razy szybciej niż handel w Unii Europejskiej. W dłuższej perspektywie prognozuje się, że w latach 2026–2029 handel towarowy Polski będzie rósł o 28% szybciej niż handel światowy i o 91% szybciej niż handel w UE.

Rośnie eksport

Analiza wskazuje również na rosnącą dywersyfikację polskich relacji handlowych. Choć Niemcy pozostają kluczowym partnerem handlowym, a większość polskiego handlu nadal odbywa się w obrębie Unii Europejskiej, w ciągu ostatniej dekady wyraźnie wzrosła wymiana handlowa zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami.

Grupa DHL zaznacza, że Polska będzie nadal odgrywać kluczową rolę w realizacji planów rozwoju Grupy DHL w regionie. W 2024 roku firma otworzyła pod Poznaniem Międzynarodowe Centrum Logistyczne o wartości 180 mln euro – jedną z największych inwestycji logistycznych w historii DHL w Polsce. Obiekt wspiera działalność wielu jednostek biznesowych DHL, w tym DHL eCommerce, DHL Freight oraz Post & Parcel Germany, a jednocześnie pełni funkcję ważnego węzła logistycznego łączącego Polskę z rynkami europejskimi i światowymi.

Polska należy do dziesięciu największych rynków Grupy DHL na świecie pod względem liczby zatrudnionych. Firma zatrudnia w kraju ponad 10 000 osób.

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Szerszy program inwestycyjny obejmuje również planowaną budowę nowego terminalu lotniczego DHL Express w Katowicach, a także dalsze inwestycje DHL Supply Chain, DHL Freight, DHL eCommerce i DHL Global Forwarding w rozwój sieci magazynowych i dystrybucyjnych oraz wdrażanie zaawansowanych technologii.

Obsługa regionu

DHL eCommerce jest bardzo mocna w Niemczech, gdzie ma ponad 40% udziału w rynku kurierskim, ale zmierza wzmocnić swoją obecność w tej części Europy. W Polsce ma ok. 10% rynku, gdy konkurencyjny InPost ponad 50%.

DHL eCommerce ma w Polsce 36 terminali. Inwestycje mają umożliwić spółce wypracowanie zysku. – Od lat konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę, technologie i sieć operacyjną, ponieważ widzimy, jak dynamicznie rośnie znaczenie naszego kraju w europejskim handlu. Dziś dysponujemy siecią blisko 25 tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru – wylicza prezes zarządu DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz. – Aż 98 proc. naszych klientów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego każdą inwestycję traktujemy jako inwestycję w ich dalszy rozwój – podkreśla Świerszcz.

Największym obiektem w polskiej sieci jest Międzynarodowe Centrum Logistyczne o powierzchni 32 tys. m kw. Znajdują się w nim 3 sortery o łącznej wydajności 45 tys. paczek na godzinę, zasilające do 1500 liniowych połączeń dziennie.

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MCL obsługuje przesyłki wysyłane do 28 krajów i ma bezpośrednie połączenia do 10-15 krajów (co zależy od liczby przesyłek). Połowa obrotu MCL, czyli 250-300 tys. paczek dzienne trafia do Niemiec. Co pięćdziesiąta paczka na niemieckim rynku pochodzi spod Poznania. MCL ma codzienne połączenia z 38 terminalami w Niemczech.

Wcześniej DHL eCommerce wykupiła w Wielkiej Brytanii Evri, a w krajach bałtyckich sieć automatów paczkowych Venipak. Spółka ma także umowy z Vinted i Temu.