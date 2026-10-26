Firma CEVA Logistics ogłosiła integrację podmiotów Colis Privé oraz Paack pod wspólną marką. Połączone przedsiębiorstwo, prowadzące działalność we Francji, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii i Portugalii, obsługuje rocznie 150 milionów przesyłek, korzystając z sieci ponad 17 000 punktów odbioru poza domem (out-of-home). Nowa marka Paack będzie wprowadzana stopniowo od stycznia 2027 roku.

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„Dzięki połączeniu sieci Colis Privé i Paack, grupa uprości zarządzanie dostawami dla sprzedawców e-commerce działających na wielu rynkach europejskich, zapewniając jednocześnie bardziej spójne doświadczenie w zakresie doręczania przesyłek.”

Zintegrowany podmiot obejmuje pięć rynków europejskich i dysponuje siecią ponad 17 000 punktów odbioru, w tym 8 000 we Francji, 1 500 w Belgii oraz 8 000 w Hiszpanii.

CEVA Logistics oraz grupa CMA CGM ma ambicję zapewnienia klientom zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań logistycznych. „Wzmacniając ofertę dostaw ostatniej mili w Europie, CEVA Logistics umacnia kluczowy element łańcucha dostaw w sektorze e-commerce i przybliża swoje usługi do konsumentów końcowych.”

Firma Paack będzie wspierać kluczowych klientów oraz sprzedawców detalicznych z branży e-commerce, oferując zintegrowane rozwiązania, które łączą wiedzę logistyczną, innowacje technologiczne oraz doskonałość operacyjną.

Nowa identyfikacja wizualna będzie stopniowo wprowadzana dla klientów i partnerów począwszy od stycznia 2027 roku.

Dwa rozdzielne rynki

Nie tylko fundusze chcą zarobić na kurierskim boomie. CVC Capital Partners, PPF, Advent, Softbank Vision Fund są lub były właścicielami firm kurierskich, a CEVA Logistics ma najwyraźniej ochotę umocnić się w tym segmencie rynku.

CEVA Logistics ma siedzibę w Marsylii (Francja) i specjalizuje się w logistyce kontraktowej, transporcie lotniczym, morskim i lądowym oraz przewozie gotowych pojazdów. Firma działa w ponad 170 krajach, zatrudnia 110 000 pracowników i dysponuje ponad 1700 placówkami. Z przychodami na poziomie 18,3 mld dol. w 2025 roku, CEVA Logistics stanowi część grupy CMA CGM.

Pomimo dużej skali działania w logistyce kontraktowej, sukces strategii CEVA Logistics wcale nie jest pewny. – Na papierze logika strategiczna jest jasna. Uzupełniający się zasięg geograficzny, technologia, skala sieci oraz siła finansowa CMA CGM. Ale czy połączenie dwóch firm z trudną historią naprawdę rozwiąże ich problemy, czy stworzy większy? – zastanawia się prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Wskazuje, że jest jeszcze jedno pytanie. – CEVA to potężny globalny gracz logistyczny, ale prowadzenie sieci przesyłek o dużych potokach i skierowanych do konsumentów to zupełnie inny biznes niż spedycja i logistyka kontraktowa…. Czy CEVA naprawdę jest odpowiednią bazą? Czy duża platforma e-commerce, być może jeden z chińskich graczy chcących wzmocnić swoje europejskie możliwości ostatniej mili, nie byłaby bardziej naturalnym właścicielem? Czy to sprytny ruch strategiczny CMA CGM, czy raczej kosztowny eksperyment na słynnie trudnym ostatnim etapie? – rozważa prezes LME.

Na dodatek obsługiwane przez należące do CEVA Logistics podmioty potoki przesyłek nie są duże, jak na skalę Europy. Klasyfikowany na dziesiątym miejscu operator Postnord obsłużył w 2025 roku 281 mln przesyłek, a zajmujący piątą lokatę InPost 1,4 mld. Największy w Europie operator, Amazon, doręczył 2,9 mld przesyłek.

Chińskie platformy

Dyrektor zarządzający Idea! Henk Slotboom zwraca uwagę na jeszcze jedne czynnik. Chińskie platformy przechodzą na import hurtowy oraz lokalne (unijne) magazynowanie i realizację. W okresie poprzedzającym 1 lipca 2026 roku gracze tacy jak np. Temu podpisali memorandum z praktycznie każdym operatorem przesyłek i przesyłek obecnym w ostatniej mili i 3PL, a magazynowanie i realizacja zajmują się głównie sami. – Moim zdaniem kolejnym krokiem będzie dodanie także dostaw na ostatnią milę: GOFO, Cainiao, JoyExpress, Speedaf Logistics itd. to wyraźne przykłady – wskazuje Slotboom. Uważa, że gracze tacy jak Maersk i CGM CMA lepiej wyszliby na umowach z wyspecjalizowanymi platformami technologicznymi i firmami mającymi ustalone relacje z operatorami. – W ostatnich tygodniach pojawiły się dwie takie transakcje: EVRI kupiło Cross Border Connect (CBC), podczas gdy Maersk ogłosił partnerstwo ze Shipstore, platformą automatyzacji wysyłki. To wydaje się bardziej sensowne – ocenia Slotboom.