Firma CEVA Logistics ogłosiła integrację podmiotów Colis Privé oraz Paack pod wspólną marką. Połączone przedsiębiorstwo, prowadzące działalność we Francji, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii i Portugalii, obsługuje rocznie 150 milionów przesyłek, korzystając z sieci ponad 17 000 punktów odbioru poza domem (out-of-home). Nowa marka Paack będzie wprowadzana stopniowo od stycznia 2027 roku.
„Dzięki połączeniu sieci Colis Privé i Paack, grupa uprości zarządzanie dostawami dla sprzedawców e-commerce działających na wielu rynkach europejskich, zapewniając jednocześnie bardziej spójne doświadczenie w zakresie doręczania przesyłek.”
Zintegrowany podmiot obejmuje pięć rynków europejskich i dysponuje siecią ponad 17 000 punktów odbioru, w tym 8 000 we Francji, 1 500 w Belgii oraz 8 000 w Hiszpanii.
CEVA Logistics oraz grupa CMA CGM ma ambicję zapewnienia klientom zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań logistycznych. „Wzmacniając ofertę dostaw ostatniej mili w Europie, CEVA Logistics umacnia kluczowy element łańcucha dostaw w sektorze e-commerce i przybliża swoje usługi do konsumentów końcowych.”
Firma Paack będzie wspierać kluczowych klientów oraz sprzedawców detalicznych z branży e-commerce, oferując zintegrowane rozwiązania, które łączą wiedzę logistyczną, innowacje technologiczne oraz doskonałość operacyjną.
Nowa identyfikacja wizualna będzie stopniowo wprowadzana dla klientów i partnerów począwszy od stycznia 2027 roku.
Nie tylko fundusze chcą zarobić na kurierskim boomie. CVC Capital Partners, PPF, Advent, Softbank Vision Fund są lub były właścicielami firm kurierskich, a CEVA Logistics ma najwyraźniej ochotę umocnić się w tym segmencie rynku.
CEVA Logistics ma siedzibę w Marsylii (Francja) i specjalizuje się w logistyce kontraktowej, transporcie lotniczym, morskim i lądowym oraz przewozie gotowych pojazdów. Firma działa w ponad 170 krajach, zatrudnia 110 000 pracowników i dysponuje ponad 1700 placówkami. Z przychodami na poziomie 18,3 mld dol. w 2025 roku, CEVA Logistics stanowi część grupy CMA CGM.
Pomimo dużej skali działania w logistyce kontraktowej, sukces strategii CEVA Logistics wcale nie jest pewny. – Na papierze logika strategiczna jest jasna. Uzupełniający się zasięg geograficzny, technologia, skala sieci oraz siła finansowa CMA CGM. Ale czy połączenie dwóch firm z trudną historią naprawdę rozwiąże ich problemy, czy stworzy większy? – zastanawia się prezes Last Mile Experts Marek Różycki.
Wskazuje, że jest jeszcze jedno pytanie. – CEVA to potężny globalny gracz logistyczny, ale prowadzenie sieci przesyłek o dużych potokach i skierowanych do konsumentów to zupełnie inny biznes niż spedycja i logistyka kontraktowa…. Czy CEVA naprawdę jest odpowiednią bazą? Czy duża platforma e-commerce, być może jeden z chińskich graczy chcących wzmocnić swoje europejskie możliwości ostatniej mili, nie byłaby bardziej naturalnym właścicielem? Czy to sprytny ruch strategiczny CMA CGM, czy raczej kosztowny eksperyment na słynnie trudnym ostatnim etapie? – rozważa prezes LME.
Na dodatek obsługiwane przez należące do CEVA Logistics podmioty potoki przesyłek nie są duże, jak na skalę Europy. Klasyfikowany na dziesiątym miejscu operator Postnord obsłużył w 2025 roku 281 mln przesyłek, a zajmujący piątą lokatę InPost 1,4 mld. Największy w Europie operator, Amazon, doręczył 2,9 mld przesyłek.
Dyrektor zarządzający Idea! Henk Slotboom zwraca uwagę na jeszcze jedne czynnik. Chińskie platformy przechodzą na import hurtowy oraz lokalne (unijne) magazynowanie i realizację. W okresie poprzedzającym 1 lipca 2026 roku gracze tacy jak np. Temu podpisali memorandum z praktycznie każdym operatorem przesyłek i przesyłek obecnym w ostatniej mili i 3PL, a magazynowanie i realizacja zajmują się głównie sami. – Moim zdaniem kolejnym krokiem będzie dodanie także dostaw na ostatnią milę: GOFO, Cainiao, JoyExpress, Speedaf Logistics itd. to wyraźne przykłady – wskazuje Slotboom. Uważa, że gracze tacy jak Maersk i CGM CMA lepiej wyszliby na umowach z wyspecjalizowanymi platformami technologicznymi i firmami mającymi ustalone relacje z operatorami. – W ostatnich tygodniach pojawiły się dwie takie transakcje: EVRI kupiło Cross Border Connect (CBC), podczas gdy Maersk ogłosił partnerstwo ze Shipstore, platformą automatyzacji wysyłki. To wydaje się bardziej sensowne – ocenia Slotboom.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas