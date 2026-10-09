* Wieloletni program inwestycyjny do 2030 roku obejmujący rozwój infrastruktury logistycznej, sieci transportowej oraz zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla łańcuchów dostaw

* Najnowszy raport DHL Globalization Tracker przewiduje, że w latach 2026–2029 handel towarowy w Polsce będzie rósł o 28% szybciej niż handel światowy.

* Grupa DHL obchodzi 35-lecie działalności w Polsce, gdzie zatrudnia ponad 10 000 osób i konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę, technologie oraz rozwój kompetencji pracowników.

Grupa DHL planuje zainwestować do 2030 roku ponad 400 mln euro w Europie Środkowej i Wschodniej. Inwestycje obejmą rozwój infrastruktury logistycznej, międzynarodowej łączności oraz opartych na technologii rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, wspierając klientów w budowaniu bardziej odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw.

Planowane inwestycje potwierdzają przekonanie DHL o długoterminowym potencjale wzrostu regionu, którego znaczenie rośnie wraz ze zmianami w światowym handlu oraz rewizją strategii produkcyjnych, zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych przedsiębiorstw. W ramach Strategii 2030 Grupy DHL Polska, Czechy, Węgry i Rumunia zostały wskazane jako rynki korzystające z silnych przewag geograficznych. Wynikają one m.in. z ich rosnącego znaczenia w europejskich sieciach produkcji, handlu i dystrybucji oraz długoterminowego trendu nearshoringu, czyli przenoszenia działalności bliżej europejskiego rynku konsumenckiego.

Program inwestycyjny obejmie wszystkie dywizje Grupy DHL. W jego ramach rozwijane będą m.in. możliwości w zakresie logistyki kontraktowej, infrastruktury magazynowej, sieci transportowych B2B, rozwiązań typu „control tower” wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw, międzynarodowych usług ekspresowych oraz przewozów towarowych.

„Europa Środkowa i Wschodnia zyskuje coraz większe znaczenie dla globalnych przepływów handlowych i sieci łańcuchów dostaw, a Polska w szczególności staje się jednym z najbardziej dynamicznych europejskich ośrodków logistycznych i produkcyjnych” – powiedział John Pearson, dyrektor generalny DHL Express. „Klienci poszukują większej odporności i elastyczności, dlatego potrzebują partnerów logistycznych, którzy potrafią płynnie łączyć produkcję, zapasy i rynki ponad granicami. Dzięki tym inwestycjom rozbudowujemy infrastrukturę i międzynarodową łączność niezbędne do wspierania ambicji rozwojowych dynamicznych przedsiębiorstw, które napędzają rozwój gospodarczy regionu”.

Historia rozwoju Polski podkreśla potencjał regionu

Zapowiedź firmy DHL zbiega się z premierą najnowszej edycji raportu „DHL Globalization Tracker” w Polsce oraz z obchodami 35-lecia działalności firmy w naszym kraju.

Dane z raportu podkreślają skalę transformacji gospodarczej Polski oraz jej rosnące znaczenie jako europejskiego centrum handlu i produkcji. W latach 2016–2025 polski handel towarowy rósł 2,1 razy szybciej niż handel światowy i 2,7 razy szybciej niż handel w Unii Europejskiej. W dłuższej perspektywie prognozuje się, że w latach 2026–2029 handel towarowy Polski będzie rósł o 28% szybciej niż handel światowy i o 91% szybciej niż handel w UE.

Analiza wskazuje również na rosnącą dywersyfikację polskich relacji handlowych. Choć Niemcy pozostają kluczowym partnerem handlowym, a większość polskiego handlu nadal odbywa się w obrębie Unii Europejskiej, w ciągu ostatniej dekady wyraźnie wzrosła wymiana handlowa zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami.

„Europa Środkowa i Wschodnia umacnia swoją pozycję jako strategiczne miejsce dla produkcji, dystrybucji i regionalnych operacji logistycznych, szczególnie dla firm poszukujących bliższego dostępu do rynku europejskiego. To również region, w którym działa coraz więcej przedsiębiorstw o silnym duchu przedsiębiorczości, które rozwijają działalność, zwiększają odporność swoich łańcuchów dostaw i poszukują możliwości ekspansji zagranicznej. Przykładem jest DHL Supply Chain, które niedawno rozpoczęło działalność na rynku rumuńskim w ramach rozszerzonej współpracy z polską siecią handlową Pepco, rozwijającą działalność w regionie. Nasze inwestycje w magazynowanie, transport oraz rozwiązania typu „control tower” pomogą klientom szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe, radzić sobie z rosnącą złożonością, budować bardziej odporne łańcuchy dostaw i wykorzystywać nowe możliwości rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej” – powiedział Hendrik Venter, dyrektor generalny DHL Supply Chain.

Polska kluczowym rynkiem dla rozwoju Grupy DHL

Polska będzie nadal odgrywać kluczową rolę w realizacji planów rozwoju Grupy DHL w regionie.

W ostatnich latach Grupa DHL poczyniła znaczące inwestycje na polskim rynku. W 2024 roku firma otworzyła pod Poznaniem Międzynarodowe Centrum Logistyczne o wartości 180 mln euro – jedną z największych inwestycji logistycznych w historii DHL w Polsce. Obiekt wspiera działalność wielu jednostek biznesowych DHL, w tym DHL eCommerce, DHL Freight oraz Post & Parcel Germany, a jednocześnie pełni funkcję ważnego węzła logistycznego łączącego Polskę z rynkami europejskimi i światowymi.

„DHL odegrał aktywną rolę w przekształceniu Polski w jedną z wiodących gospodarek europejskich i jesteśmy dumni z pozytywnego wkładu, jaki nasze możliwości - a przede wszystkim nasi pracownicy w Polsce - każdego dnia wnoszą w rozwój tego ważnego rynku” - powiedział Pablo Ciano, dyrektor generalny DHL eCommerce. „W ostatnich latach znacząco inwestowaliśmy w nasze centra logistyczne oraz sieci punktów nadań i odbioru OOH, aby zapewnić polskim platformom e-commerce i konsumentom większy wybór. Patrząc w przyszłość, DHL pozostaje zaangażowany we wspieranie Polski w rozwijaniu kapitału ludzkiego, umacnianiu jej pozycji w globalnych łańcuchach wartości oraz zapewnianiu polskim przedsiębiorstwom jeszcze lepszego dostępu do nowych możliwości rozwoju na rynkach międzynarodowych”.

Szerszy program inwestycyjny obejmuje również planowaną budowę nowego terminalu lotniczego DHL Express w Katowicach, a także dalsze inwestycje DHL Supply Chain, DHL Freight, DHL eCommerce i DHL Global Forwarding w rozwój sieci magazynowych i dystrybucyjnych oraz wdrażanie zaawansowanych technologii.

Polska należy do dziesięciu największych rynków Grupy DHL na świecie pod względem liczby zatrudnionych. Firma zatrudnia w kraju ponad 10 000 osób. Inwestowanie w rozwój kompetencji i specjalistycznej wiedzy pracowników pozostaje priorytetem, ponieważ DHL wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji międzynarodowej oraz przechodzeniu na działalność produkcyjną i operacje w łańcuchu dostaw o wyższej wartości dodanej.

Zapowiedź kolejnych inwestycji Grupy DHL jest potwierdzeniem naszego przekonania o kluczowym potencjalne Polski i całego regionu. Jako DHL eCommerce Polska od lat konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę, technologie i sieć operacyjną, ponieważ widzimy, jak dynamicznie rośnie znaczenie naszego kraju w europejskim handlu. Dziś dysponujemy siecią blisko 25 tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru, rozwijamy silne partnerstwa z liderami rynku oraz wspieramy polskie firmy w sprzedaży transgranicznej, otwierając im dostęp do klientów na 28 rynkach zagranicznych. Co szczególnie istotne, aż 98 proc. naszych klientów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego każdą inwestycję traktujemy jako inwestycję w ich dalszy rozwój - powiedziała Agnieszka Świerszcz, Prezes Zarządu DHL eCommerce Polska.

W miarę jak globalne łańcuchy dostaw nieustannie się zmieniają, DHL przewiduje, że Europa Środkowa i Wschodnia będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w łączeniu europejskiej produkcji, konsumpcji i handlu. Dzięki dalszym inwestycjom w infrastrukturę, technologie i zasoby ludzkie DHL wzmacnia swoją zdolność do wspierania klientów w budowaniu bardziej odpornych i zintegrowanych międzynarodowo łańcuchów dostaw.

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