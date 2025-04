Europa opanowana, czas na inne rynki

Przychody Dachser wzrosły w 2024 roku o 13 proc., przekraczając próg 8 miliardów euro. – Rozwój mógłby być jeszcze bardziej dynamiczny, gdyby nie brak impulsu wzrostowego z Niemiec i Europy. Wysokie koszty, niska produkcja przemysłowa i spadek konsumpcji miały wpływ również na naszą działalność. Do tego dochodzą liczne globalne kryzysy, które były poważnym testem wytrzymałości zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas – przyznał dyrektor zarządzający Dachser Burkhard Eling.

Przejęcia i połączenia

Pomimo trudnego otoczenia, firma podwoiła roczne nakłady na przejęcia, rozwój sieci, zatrudnienie, innowacje cyfrowe i działania klimatyczne (w tym rozwój elektromobilności) do około 490 mln euro. Na 2025 rok zaplanowano kolejne inwestycje w firmową sieć, warte blisko 400 mln euro. – Ci, którzy w czasie spowolnienia gospodarczego inwestują rozważnie i konsekwentnie, wejdą w fazę ożywienia z przewagą – tłumaczył Eling.

W 2024 roku liczba pracowników Dachser wzrosła o ponad 3 300 – do około 37 300. Liczba lokalizacji zwiększyła się o 56 – do 433 na całym świecie. To również efekt przejęć z 2023 roku we Włoszech, Europie Północnej, Niemczech i Austrii. Po raz pierwszy w zestawieniu uwzględniono także nową spółkę joint venture w Japonii, uruchomioną w 2024 roku.