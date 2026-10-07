We wrześniu rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony wyniosły 3092 sztuki, o 12,4% więcej niż rok wcześniej. To niższe tempo niż w poprzednich miesiącach, bowiem po trzech pierwszych kwartałach roku dynamika wzrostu rejestracji wyniosła 20,6% (rejestracje sięgnęły 26 194 sztuk). – Wrześniowy rezultat należy do najwyższych w historii notowań - ustępuje tylko temu z września 2022 roku – podkreśla prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.

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W tym samym tempie co nowe, rosły rejestracje używanych samochodów ciężarowych. We wrześniu powiększyły się o 12% rok do roku, do 2453 sztuk. Ich import wyraźnie przyspiesza, ponieważ po trzech kwartałach dynamika wzrostu wyniosłą tylko 4% (20 495 sztuk), wynika z danych PZPM.

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Popyt tłumaczony jest przez wysokie zapotrzebowanie na transport i brak wolnych samochodów. Barometr Timocom cały czas wykazuje wyższą podaż ładunków niż pustych samochodów, a zjawisko jest powszechne w całej Europie.

Wysoka baza i efekt maut

W podziale na segmenty, wrześniowe rejestracje nowych ciężarówek o dmc od 3,5 do 16 ton wzrosły o 100% do 347 sztuk, zaś o dmc powyżej 16 ton powiększyły się o 8,6% do 2743 sztuk. – To był bardzo dobry miesiąc – ocenia dyrektor komunikacji i marketingu Scania Polska Paweł Paluch.

Prezes Zarządu Daimler Truck Polska Przemysław Rajewski tłumaczy malejącą dynamikę wzrostów rejestracji ciężarówek jako efekt wysokiej bazy 2025 roku.

Na inny czynnik zwraca uwagę dyrektor sprzedaży Renault Trucks Polska Marcin Majak. – Zdecydowania widać, że pierwsza połowa była silnie napędzana VECTO oraz mautem (klasa maut jest ważna przez 6 lat a potem podlega ponownej weryfikacji). W pierwszej połowie roku rejestracje potrafiły być miesięcznie wyższe rok do roku o nawet ponad 30%, żeby na koniec czerwca 2026 wzrost względem czerwca 2025 był na poziomie +26%. Po połowie roku te wzrosty były znacznie mniej dynamiczne, dla przykładu we wrześniu to +8% miesiąc do miesiąca oraz sumarycznie +19% w porównaniu do 9 miesięcy 2025 i 2026 – porównuje Majak.

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Tempo przyrostu rejestracji maleje, ale liczby zarejestrowanych aut są wysokie. – Mimo że dynamika jest znacznie mniejsza trzeb uznać ze rynek w dalszym ciągu znacznie przyrasta – przyznaje dyrektor sprzedaży Renault Trucks Polska.

W przypadku ciągników siodłowych wrześniowy przyrost sięgnął 12,3% (2315 sztuk), a od początku roku 23,3% (19 426 sztuk). Tym samym ciągniki samochodowe po jednorazowym sierpniowym spadku rejestracji powróciły do wzrostów, które trwały nieprzerwanie czternaście miesięcy.

Liderzy rynku

PZPM podlicza, że od oczątku 2026 roku zarejestrowano 26 194 samochody ciężarowe pow. 3,5t. Rynek był wyższy od tego samego okresu roku poprzedniego (+20,6%.). W ogólnym rankingu marek prowadzą:

1. 3. 4. 5. Volvo – 4 937 szt. (+12% r/r)

2. Mercedes-Benz – 4 624 szt. (+57%)

Scania – 4 340 szt. (+1%)

DAF – 4 163 szt. (+26%)

MAN – 4 111 szt. (+22%)

Wśród 19 426 ciągników samochodowych, których liczebność w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku zwiększyła się o 3 672 sztuk (+23,3%), ranking marek kształtuje się następująco:

1. 2. 3. Volvo – 4 280 szt. (+16% r/r)

DAF – 3 592 szt. (+28%)

Mercedes-Benz – 3 583 szt. (+86%)

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W segmencie kompletnych lub skompletowanych podwozi (6 768 szt., +13,3% r/r) dominują:

1. 2. 3. Iveco – 1 521 szt. (+28% r/r; 22% udziału)

MAN – 1 247 szt. (+19%; 18% udziału)

Mercedes-Benz – 1 036 szt. (+20%; 15% udziału).