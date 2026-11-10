Dla firm transportowych, szczególnie zarządzających dużymi flotami, regularna kontrola stanu pojazdów stanowi istotne wyzwanie organizacyjne. W wielu przypadkach oględziny przeprowadza sam kierowca, a ich wynik zależy od jego spostrzegawczości, dostępnego czasu i sposobu dokumentowania zauważonych nieprawidłowości. 

Naukowcy z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego opracowali bramkę inspekcyjną TruckVision 360, która za pomocą ponad 20 kamer rejestruje wygląd przejeżdżającego pojazdu. 

Platformy do integracji 

Obrazy są następnie przetwarzane przez opracowane w Instytucie algorytmy, które łączą je w rozległe obrazy panoramiczne poszczególnych powierzchni pojazdu. 

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Kolejnym etapem rozwoju TruckVision 360 będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznej analizy zarejestrowanych obrazów. Naukowcy pracują nad rozwiązaniem, które będzie porównywać dokumentację fotograficzną pojazdu z kolejnych przejazdów i identyfikować potencjalne zmiany w jego wyglądzie. Docelowo system ma wspierać wykrywanie nowych uszkodzeń, ograniczając konieczność ręcznego przeglądania zgromadzonych zdjęć.  

Jednym z opracowywanych rozwiązań jest system pomiaru głębokości bieżnika opon podczas przejazdu pojazdu przez bramkę. W tym celu w konstrukcji stanowiska przewidziano specjalne najazdy wyposażane w czujniki pomiarowe.

W pierwszym etapie funkcjonowania urządzenia pomiar ciśnienia w oponach nie będzie jeszcze dostępny. Funkcjonalność ta jest jednak przewidywana w kolejnych etapach rozwoju systemu. Planowana jest integracja z komputerem pokładowym pojazdu, umożliwiająca m.in. odczyt informacji o ciśnieniu w oponach z fabrycznych czujników pojazdu, o ile dany pojazd jest w nie wyposażony i udostępnia takie dane.

Przewidziana jest możliwość integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi poprzez odpowiednie interfejsy, dzięki czemu wyniki inspekcji mogą w przyszłości stanowić dodatkowe źródło informacji dla systemu zarządzania flotą.

Prezentacja dla biznesu odbędzie się 24 listopada w Poznaniu w Łukasiewicz - PIT. 

Pojazdy szynowe pod nadzorem

Poznański instytut opracował podobne urządzenie do kontroli stanu tramwajów, które jest w ostatnim stadium prób prowadzonych wspólnie z poznańskim MPK. Branża zna podobne rozwiązania. 

W warszawskim Centrum Serwisowym Pendolino rozpoczęło pracę 24 listopada 2020 roku urządzenie do prewencyjnego utrzymania pociągów produkcji Alstom. TrainScanner służy do obsługi utrzymaniowej 20 pociągów Pendolino z PKP Intercity. 

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Dzięki cyfrowej analizie danych pozwala wskazać optymalny moment wymiany komponentów. W Wielkiej Brytanii TrainScanner wykorzystywany jest od 2016 roku do serwisowania floty Pendolino w Avanti West Coast. Przewoźnik w Manchesterze szacuje wydłużenie okresów międzyprzeglądowych o 25% i zmniejszenie zużycie materiałów o 15%. 

TrainScanner wykorzystując kamery i lasery 3D umożliwia automatyczną ocenę stanu technicznego i prewencyjne utrzymanie kół, klocków hamulcowych i ślizgów węglowych do pantografów, jak również integralności elementów podwozia i poszycia składu. Dane zbierane podczas przejazdu pociągu przez TrainScanner. Po automatycznej kontroli dane są przesyłane do platformy Alstom HealthHub, która przy użyciu algorytmów przekształca surowe dane w przydatne informacje, prowadząc do obliczenia wskaźnika kondycji dla każdego sprawdzanego elementu. 