Dla firm transportowych, szczególnie zarządzających dużymi flotami, regularna kontrola stanu pojazdów stanowi istotne wyzwanie organizacyjne. W wielu przypadkach oględziny przeprowadza sam kierowca, a ich wynik zależy od jego spostrzegawczości, dostępnego czasu i sposobu dokumentowania zauważonych nieprawidłowości.

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Naukowcy z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego opracowali bramkę inspekcyjną TruckVision 360, która za pomocą ponad 20 kamer rejestruje wygląd przejeżdżającego pojazdu.

Platformy do integracji

Obrazy są następnie przetwarzane przez opracowane w Instytucie algorytmy, które łączą je w rozległe obrazy panoramiczne poszczególnych powierzchni pojazdu.

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Kolejnym etapem rozwoju TruckVision 360 będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznej analizy zarejestrowanych obrazów. Naukowcy pracują nad rozwiązaniem, które będzie porównywać dokumentację fotograficzną pojazdu z kolejnych przejazdów i identyfikować potencjalne zmiany w jego wyglądzie. Docelowo system ma wspierać wykrywanie nowych uszkodzeń, ograniczając konieczność ręcznego przeglądania zgromadzonych zdjęć.

Jednym z opracowywanych rozwiązań jest system pomiaru głębokości bieżnika opon podczas przejazdu pojazdu przez bramkę. W tym celu w konstrukcji stanowiska przewidziano specjalne najazdy wyposażane w czujniki pomiarowe.

W pierwszym etapie funkcjonowania urządzenia pomiar ciśnienia w oponach nie będzie jeszcze dostępny. Funkcjonalność ta jest jednak przewidywana w kolejnych etapach rozwoju systemu. Planowana jest integracja z komputerem pokładowym pojazdu, umożliwiająca m.in. odczyt informacji o ciśnieniu w oponach z fabrycznych czujników pojazdu, o ile dany pojazd jest w nie wyposażony i udostępnia takie dane.

Przewidziana jest możliwość integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi poprzez odpowiednie interfejsy, dzięki czemu wyniki inspekcji mogą w przyszłości stanowić dodatkowe źródło informacji dla systemu zarządzania flotą.

Prezentacja dla biznesu odbędzie się 24 listopada w Poznaniu w Łukasiewicz - PIT.

Pojazdy szynowe pod nadzorem

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