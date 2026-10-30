Siedmioro posłów do Parlamentu Europejskiego z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odwiedziło 26 i 27 października magazyny Amazon w Mönchengladbach i Dortmund w Niemczech oraz Katowicach.

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Delegacja zapoznała się z warunkami pracy w obiektach Amazona oraz spotkała z pracownikami i ich przedstawicielami. Celem było zebranie informacje na temat warunków pracy, zarządzania algorytmicznego oraz technologii służących do mierzenia wydajności pracowników.

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Delegacji przewodniczyła szefowa komisji EMPL Li Andersson (Lewica, Finlandia). – Związkowcy skarżą się na warunki pracy w magazynach Amazona, wskazują na jej dużą intensywność i monotonność. Pracownicy nie wiedzą, jakie dane są gromadzone, do czego są wykorzystywane, w jaki sposób monitorowane są wyniki ani w jaki sposób ustalane są cele dotyczące efektywności. Automatyzacja i robotyzacja zwiększyły intensywność oraz monotonność pracy, co negatywnie wpływa na dobrostan zawodowy i zdrowie psychiczne. Wysoki odsetek pracowników na umowach czasowych zniechęca ich do zgłaszania nieprawidłowości z obawy przed skróceniem kontraktu – dodaje Andersson.

Europosłowie przyznali, że Amazon nie podał dokładnych danych o fluktuacji. – Firma powiedziała jedynie, że połowa pracowników w Polsce i w Niemczech ma ponad 5-letni staż pracy. Firma nie przedstawiła także danych o liczbie wypadków w pracy – podkreśla Andersson.

Nowe regulacje w tym roku

Związki zawodowe uważają, że Amazon utrudnia im nabór członków. – Pracownicy w Niemczech uważają, że chętni do zrzeszania się w związkach spotykają się ze wzmożoną obserwacją – wskazuje Andersson. – Dla liderów gigantów technologicznych, takich jak Bezos z Amazonu, kwestią zasad jest również nieprowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi. W ich ujęciu na przykład kwestie płac i warunków pracy należą do wyłącznej kompetencji pracodawcy. Próbują oni przenieść ten model także do Europy, lecz należy temu położyć kres – zaznacza szefowa komisji EMPL.

Ocenia, że „Długo wyczekiwana wizyta przedstawicieli parlamentu w unijnych magazynach firmy Amazon wykazała potrzebę wprowadzenia przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zarządzania algorytmicznego w miejscu pracy.”

Według europosłów Komisja powinna jeszcze w tym roku przedstawić wniosek dotyczący zarządzania algorytmicznego oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w środowisku pracy. – Potrzebujemy przepisów obejmujących wszystkich pracowników i wszystkie sektory, ponieważ technologia ta jest szeroko stosowana – nie tylko w gospodarce opartej na platformach cyfrowych – zaznacza Andersson.

Przyznaje, że nie będzie to łatwe. „W obliczu silnego oporu gigantów technologicznych wobec nowych przepisów UE dotyczących sztucznej inteligencji i zarządzania algorytmicznego, kluczowe jest, aby Komisja Europejska nie uległa wywieranej na nią presji.”

Przypomina, że relacje między Parlamentem a Amazonem są napięte. „Firma wykazała brak szacunku nie tylko wobec praw pracowniczych, ale także wobec demokracji parlamentarnej, odmawiając udziału w przesłuchaniach dotyczących warunków pracy w swoich magazynach. W 2023 roku doprowadziło to nawet do odwołania wizyty delegacji parlamentarnej przez samą spółkę. W rezultacie Amazon stracił swoje przepustki lobbingowe oraz dostęp do Parlamentu Europejskiego. W 2026 roku odbyło się wreszcie przesłuchanie z udziałem przedstawicieli Amazona i pracowników.”

Związkowcy i przedsiębiorcy

Współpraca ze związkami zawodowymi jest problemem nie tylko dla Amazona. Związkowcy doprowadzili do odwołania prezesa Poczty Polskiej, a strajki przed sezonem świątecznym zablokowały (na krótko) pracę wielu firm kurierskich. – Związki zawodowe z natury rzeczy powinny dbać o interes pracownika i to w możliwie szerokim aspekcie. Począwszy od warunków socjalnych, poprzez bezpieczeństwo pracy, kończąc na systemach motywacyjnych – uważa wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Dodaje, że związki są takim samym partnerem do dyskusji jak inni interesariusze projektów. – Jednak musimy pamiętać, że nie żyjemy w idealnym świecie, w którym:

- korporacje często próbują wdrażać rozwiązania, które balansują na skraju legalności i zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy,

- związki zawodowe czasami działają bardziej jako partia polityczna dbająca o własne interesy i zyski niż o pracowników.

W mojej ocenie, jak w każdej dyscyplinie ważne jest partnerstwo, dialog, edukacja oraz elastyczność w poszukiwaniu kompromisów – podsumowuje Gral.

Amazon zatrudnia w Niemczech 60 tys. osób w przeszło 30 magazynach, w Polsce w 12 centrach logistycznych pracuje 25 tys. osób i dodatkowo 10 tys. w sezonie świątecznym.