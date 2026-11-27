Irlandia stanie się dziesiątym rynkiem dla InPost. - To kolejny rynek, na którym chcemy pokazać, że odbiór paczki z automatu może być prostszy, tańszy i wygodniejszy niż dostawa pod drzwi. Jestem pewny, że Irlandczycy szybko się o tym przekonają – zapowiada założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

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Istotnym elementem ekspansji będzie rozwijanie wygodnej i przystępnej cenowo dostawy paczek także poza największymi miastami. Wykorzystując wcześniej ogłoszone partnerstwo z Gaelic Athletic Association (GAA), czyli irlandzkim stowarzyszeniem sportów gaelickich, InPost zbliży sieć maszyn paczkomat do mniejszych miejscowości i społeczności wiejskich, pomagając zmniejszyć lukę w dostępie do dostaw out-of-home.

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Firma współpracuje również z największymi sieciami handlowymi, aby uruchomić maszyny w wygodnych miejscach, m.in. w supermarketach, parkach handlowych i na stacjach paliw. Dzięki temu nadawanie i odbiór paczek mają łatwo wpisywać się w codzienne rutyny konsumentów – podczas cotygodniowych zakupów czy w drodze do pracy. – To naturalny krok, InPost może wykorzystać zarówno zdobyte w Wielkiej Brytanii doświadczenia, jak i relacje z międzynarodowymi platformami handlowymi oraz e-sklepami– uważa prof. UEP Arkadiusz Kawa

Silne powiązania z brytyjskim rynkiem

Wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral wskazuje, że Irlandia jest jednym z bardziej rozwiniętych rynków e-commerce w Europie, według dostępnych danych 95% mieszkańców Irlandii kupowało online w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Szacuje się, że w 2026 roku liczba przesyłek e-commerce w Irlandii, w który celuje InPost, osiągnie ok. 150 milionów sztuk a wartość tego rynku to ok 6,5 – 7 mld euro.

Kolejny powód to fakt, iż ok 40% przesyłek cross border to zakupy z Wielkiej Brytanii, gdzie InPost ma już dość rozpoznawalną markę, co pomoże w pozyskiwaniu nowych klientów (nadawców) oraz konsumentów, którzy decydują o sposobie dostawy przesyłki. – Co więcej cyfrowe nawyki konsumentów odstają (na plus) od aktualnego standardu dostaw w Irlandii, gdzie ciągle dominuje dostawa do drzwi. Głównym graczem na rynku jest narodowy operator An Post, który dostarcza ok 30 % całego wolumenu e-commerce, ale głównie do drzwi lub punktów PUDO – w większości urzędy pocztowe. Nowoczesny konsument coraz częściej docenia „niezależność” jaką daje mu automat paczkowy, co idealnie koresponduje z planem InPost – uważa Gral.

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Podkreśla, że InPost wchodzi do nowego kraju ze sprawdzonym, skalowalnym modelem paczkomatów wspartym bardzo silnym partnerstwem z GAA, największą organizacją sportową w Irlandii, co od pierwszych chwil daje obietnice dostępu do szerokiej grupy odbiorców – przyszłych użytkowników Paczkomatów. – Bazując na naszym raporcie Out Of Home Europe, przygotowanym przez zespół Last Mile Experts, w 2025 roku w całej Irlandii konsumenci mieli dostęp do około 1 300 punktów PUDO, w tym wspomniane urzędy pocztowe oraz mniej niż 300 automatów paczkowych (liczby - jako indywidualne adresy/lokalizacje) – zaznacza wiceprezes LME.

Nowe paczkomaty

Zapełnienie paczkomatów może być wyzwaniem. – Kluczowe będzie pozyskanie dużych klientów e-commerce, zaoferowanie konkurencyjnych cen dostaw oraz zmiana przyzwyczajeń irlandzkich konsumentów. InPost musi więc równolegle budować sieć i popyt na swoje usługi. To, że model sprawdził się na innych rynkach europejskich, zwiększa szanse na sukces, ale go nie gwarantuje – ostrzega Kawa.

Prezes Last Mile Experts Marek Różycki spodziewa się ostrej rywalizacji InPost z DPD, które zapowiedziało w lutym inwestycję 5 mln euro i budowę sieci 800 lokalizacji (PUDO i APM) do 2028 roku. – Z jednej strony mamy firmę, która praktycznie napisała podręcznik budowania i efektywnego wykorzystania sieci automatów paczkowych. Z drugiej strony mamy DPD, gracza o bardzo ugruntowanej pozycji na rynku irlandzkim, wieloletnich relacjach z lokalnymi klientami i kompetentnym, myślącym strategicznie zarządzie. Szykuje się więc bardzo ciekawa rywalizacja, której wyniku bym jeszcze nie przesądzał – zaznacza Różycki.

Irlandia dołącza do rynków, na których Grupa InPost szybko zwiększa liczbę urządzeń. W Wielkiej Brytanii działa już 17 000 maszyn Paczkomat, na Półwyspie Iberyjskim sieć przekroczyła 6000 automatów paczkowych, podobnie jak we Włoszech, gdzie firma również ma 6000 lokalizacji. Z kolei francuska sieć Mondial Relay, należąca do Grupy InPost, przekroczyła poziom 13 000 urządzeń.

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Grupa InPost ma w całej Europie ponad 100 000 punków odbioru out-of-home, z czego 70 000 stanowią maszyny Paczkomat.

InPost jest od 20 listopada już prywatną spółką, został wycofany z obrotu na giełdzie Euronext Amsterdam. Należy do konsorcjum, w którym Advent posiada 37% udziałów, FedEx – 37%, A&R – 16%, a PPF – 10%. Na czele spółki pozostał jej założyciel i prezes Rafał Brzoska wraz z dotychczasowym zespołem zarządzającym.