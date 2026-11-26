Chińczycy wyczyścili polski rynek magazynowy z dużych modułów w ciągu zaledwie trzech kwartałów – ocenia szefowa działu badawczego Knight Frank Dorota Lachowska. Wynajęli blisko 1 mln m kw. powierzchni magazynowej wynajętej przez chińskie firmy w zaledwie trzy kwartały 2026 roku. – To niemal jedna piąta całkowitego popytu brutto na magazyny w Polsce – szacuje szef działu Industrial & Logistics w Knight Frank Przemysław Piętak. To więcej niż łączna wielkość powierzchni wynajętej przez chińskie firmy we wszystkich wcześniejszych latach ich obecności na polskim rynku magazynowym.

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Wejście na rynek nowego najemcy wyśrubowało dynamikę popytu netto do 56% r/r, który wyniósł 3,36 mln m2, ustępując jedynie wynikom z lat 2021 i 2022. Nowe umowy i ekspansje odpowiadały za 63% całkowitej wielkości transakcji, czyli o 15 p.p. więcej niż rok wcześniej. Udział renegocjacji obniżył się do 33%, podlicza AXI IMMO.

Jej analitycy sądzą, że wielkość wynajętej w tym roku w Polsce powierzchni magazynowej może przekroczyć 7 mln m2., zbliżając się do rekordowych wyników z lat 2021–2022.

Na celowniku Dolny Śląsk

Głównymi najemcami napędzającymi aktywność były Shein i Temu, które w II i III kwartele wynajęły 750 tys. m2, odpowiadając za niemal jedną trzecią popytu netto w tym okresie. Dla nich Polska łączy strategiczne położenie, dobrze rozwiniętą infrastrukturę magazynową i konkurencyjne koszty operacyjne. Dodatkowo, ja zaznacza Knight Frank w raporcie o chińskich inwestycjach, jest jednym z największych rynków magazynowych w Europie, oferującym dużą liczbę nowoczesnej powierzchni i obiektów dostosowanych do potrzeb największych operatorów e-commerce. Centralne położenie kraju, bliskość rynków Europy Zachodniej i Europy Środkowej oraz rozwinięta sieć dróg i kolei umożliwiają sprawną obsługę wielu rynków z jednego centrum logistycznego.

Dolny Śląsk jako pierwszy przyciągnął chińskich operatorów i stanowią oni połowę popytu tegorocznych najemców. Zadecydowały o tym przede wszystkim bliskość Niemiec i Czech oraz dobre połączenia transportowe z Europą Zachodnią i regionem Europy Środkowej.

Obecnie Dolny Śląsk pozostaje główną lokalizacją chińskich operacji magazynowych w Polsce z łączną zajmowaną powierzchnią w regionie wynoszącą ok. 1 mln m2, co stanowi 59% całkowitej powierzchni wynajętej przez nie w kraju. Tylko w okresie I-III kw. 2026 wynajęli tam około 400 000 m2.

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Wraz ze spadkiem dostępności odpowiednio dużych modułów magazynowych na Dolnym Śląsku chińscy najemcy zaczęli rozszerzać poszukiwania na inne główne rynki magazynowe w Polsce. Największą skalę ekspansji odnotowaliśmy ostatnio w Polsce Centralnej, gdzie chińscy operatorzy wynajęli około 232 000 m kw., w całości w III kw. 2026. Ich obecność obejmuje również około 121 000 m2 na Górnym Śląsku, 116 000 m2 regionie Warszawy, 112 000 m2 w Polsce Zachodniej oraz 90 000 m2 w regionie Poznania.

Czy to jest trwały trend?

Napływ chińskich najemców przyczynił się do znacznego spadku dostępności powierzchni magazynowej w Polsce. Raport Knight Frank porównuje, że wskaźnik pustostanów na koniec 2025 roku wynosił 7,4%, a w III kw. 2026 spadł do około 5,7%. Na Dolnym Śląsku i w Polsce Centralnej, czyli regionach o dużym udziale chińskiego popytu, poziom pustostanów obniżył się do około 3,5%.

Aktywność chińskich platform już wpłynęła na rynek, na którym deweloperzy zachowują ostrożność i nie rozpoczynają inwestycji spekulacyjnych. – Malejąca dostępność powierzchni skłania średnich i mniejszych najemców do szybszego zabezpieczania swoich potrzeb – zauważa Właścicielka, Managing Partner, AXI IMMO Renata Osiecka.

W III kw. na części rynków magazynowych obserwowano łagodny wzrost stawek bazowych w obiektach typu big-box. Czynsze ofertowe w tym segmencie wynosiły przeważnie od 3,80 do 6,00 euro/m2/miesiąc, wylicza AXI IMMO.

Pod koniec trzeciego kwartału 2026 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce przekroczyły 38,33 mln m2. – W całym 2026 roku krajowy rynek powierzchni magazynowo-przemysłowej powiększy się o kolejne 2 mln m2. – prognozuje dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska Jakub Kurek.

Dodaje, że od początku stycznia na rynek trafiło ok. 1,56 mln m2 nowej powierzchni.

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Lachowska uważa, że ekspansja chińskich firm może znacząco wpłynąć na polski rynek magazynowy, jednak jej trwałość nie jest przesądzona. – O trwałości tego trendu zdecyduje przede wszystkim to, czy operatorzy zbudują stałe sieci dystrybucji w Europie, zainwestują w automatyzację magazynów i zdecydują się na dłuższe umowy najmu – wskazuje szefowa działu badawczego Knight Frank.

Konkurentem Polski są inne kraje regionu, znanego z niskich kosztów robocizny. Cainiao, ramię logistyczne Alibaba Group, ogłosiło postanie europejskiej sieci logistycznej złożonej z 4 magazynów w Belgii, Francji, Hiszpanii i na Węgrzech, które obsługiwać będą 29 krajów. Chińskie firmy sprawdzają także ofertę magazynową w Rumunii.