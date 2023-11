Prezes firmy doradczej Log Cons, miał ponad dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte w korporacjach międzynarodowych jak i we współpracy z właścicielami dużych firm rodzinnych na stanowiskach kierowniczych które piastował przez 15 lat. Członek Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, od roku 2023 był ekspertem PISiL oraz arbitrem sądu polubownego przy Izbie. Był założycielem i fundatorem Logistico The Independent Think Tank. W ostatnich latach komentator zdarzeń ekonomicznych, niezależny publicysta, który dzielił się przemyśleniami także z czytelnikami witryny Logistyka.rp.pl.