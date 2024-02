Nowe siły firm logistycznych

Eksperci z University of New Mexico alarmują, że zanieczyszczenie plastikiem środowiska wciąż rośnie, co oznacza, że będziemy coraz bardziej narażeni na wpływ tych mikrocząsteczek na nasze zdrowie. Najnowsze badanie pokazuje, że dzieci mogą chłonąć mikroplastik jeszcze przed urodzeniem.