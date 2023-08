Czy do InPostu dołączy Packeta? Szykuje się duże przejęcie

Czeska spółka kurierska Packeta jest na sprzedaż. Wśród zainteresowanych kupnem są m.in. czeskie fundusze inwestycyjne oraz Advent International, właściciel InPostu oraz czeski fundusz inwestycyjny PPF. Jego własciciel Daniel Kretinsky ma udziały w Royal Mail oraz PostNL.

Marek Różycki z Last Mile Experts przypomina, że Advent zgodził się na wejście kapitałowe do InPost, zatem nie wykluczone, że mamy do czynienia z porozumieniem Advent oraz PPF. W razie przejęcia przez nich Packety, może zostać ona połączona z InPost.

Wiceprezes LME Mirek Gral uważa, że oferta jest bardzo atrakcyjna, ponieważ pozwoli nabywcy na szybkie wejście do krajów Europy Środkowej i uzyskać szybki dostęp do 120 tys. punktów doręczeń. – Jest to także ciekawa oferta inwestycyjna, ponieważ firma szybko rośnie, a biorąc pod uwagę rozwój całego rynku e-handlu, ma wielkie możliwości ekspansji – wskazuje Gral.

Negocjacje trwają od maja i mogą w najbliższych tygodniach zostać zakończone.

Packeta powstała w 2010 roku, współpracuje z 32 tys. e-sklepów, zakończyła 2022 rok przychdami ponad 310 mln euro, z czego 81 proc. pochodzi z dastwa przesyłek. Spółka ma oddziały w 6 krajach i dostarcza przesyłki do 32 krajów. Udostępnia ponad 15,3 tys. własnych punktów odbioru (z czego prawie 6,3 tys. stanowią automaty paczkowe, tzw. Z-Boxy) oraz ponad 125 tys. punktów partnerskich zlokalizowanych w 34 krajach. W Polsce wspólpracuje z Pocztą Polską.