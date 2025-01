Poczta ma miliardy zł w kieszeni, ale zmiany są nieuniknione

Według raportu UKE o stanie rynku pocztowego, w 2023 roku ilość przesyłek reklamowych zmniejszyła się o 16 % r/r i przekroczyła 86 mln sztuk.

Do obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagraniczne do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych. Jest on też zobowiązany m.in. do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych, świadczenia usługi odbierania i dostarczania listów i paczek przez minimum pięć dni w tygodniu, zapewnienia dostępu do poczty dla osób niepełnosprawnych, współdziałania ze strukturami państwowymi w sytuacjach kryzysowych, organizowania poczty polowej.