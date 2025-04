Zainteresowanie Orlen Paczką rośnie – możliwa sprzedaż operatora?

Sceptyczny co do inwestycji platform sprzedażowych w logistykę jest prezes LME. – Vinted rozpoczął budowę sieci maszyn tam, gdzie nie miał dobrej oferty rynkowej. W Polsce jest ona boga i konkurencyjna cenowo, jeżeli już, to raczej widzę Allegro jako potencjalnego nabywcę. Byłaby to atrakcyjna opcja ze względu na potencjalną komplementarność z siecią Allegro One oraz dostęp do paczek (Allegro ma ok. 1/3 paczek e-comerce w polsce) – wskazuje Różycki.

Firmy technologiczne

Kawa zaznacza, że na rynku istnieje coraz więcej firm, które są zainteresowane logistyką e-commerce, w szczególności dostawą paczek. Są to zarówno firmy dostarczające oprogramowanie do sklepów (np. Shoper), jak i platformy pośredniczące we współpracy z firmami logistycznymi (np. Alsendo, Furgonetka).

Za Alsendo stoi fundusz Abris, który ma bardzo duże doświadczenie w sektorze logistyki. – W 2010 roku kupił Siódemkę, a potem ją sprzedał DPD. W 2020 roku kupił Apaczkę, a w 2021 dokupił Sendit, które obecnie działają pod szyldem Alsendo. Abris kontrolował również rumuńską firmę kurierską Cargus, którą połączył z Urgentem, tworząc wicelidera rynku. W 2018 roku sprzedał tę spółkę funduszowi Mid Europa. Trzeba jednak pamiętać, że pośrednicy współpracują z wieloma firmami kurierskimi, więc przejęcie którejkolwiek z nich może bardzo ograniczyć ich współpracę z konkurentami – zastrzega Kawa.

Kapitał zakładowy Orlen Paczka wynosi 1 250 tys. zł. Spółka ma ponad 12,5 tys. punktów odbioru, w tym ponad 6,2 tys. automatów paczkowych. Z 0,5 mln skrytek jest drugim największym operatorem w Polsce. Posiada do tego 28 centrów logistycznych i tym roku uruchomiła oddziały w Siedlcach (1 lutego) i Gorzowie Wielkopolskim (1 kwietnia). W drugim kwartale planuje uruchomienie 500 nowych automatów paczkowych. Biuro prasowe informuje, że „Zarząd ORLEN Paczki kończy prace nad nową strategią, której celem jest osiągnięcie rentowności operacyjnej w możliwie najkrótszym czasie”.