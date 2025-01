Oczekiwane ożywienie na rynku magazynowym

W Polsce rynek od kilku kwartałów wykazuje symptomy ożywienia. Łączna wartość transakcji na rynku po trzech kwartałach 2024 roku wyniosła ponad 3 mld euro, a według szacunków Colliers na koniec roku powinna przekroczyć 4 mld euro. Oznaczałoby to ponad 100-proc. wzrost w porównaniu do 2023 roku. – Obniżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny sprawiają, że pieniądz jest coraz tańszy, co przekłada się na bardziej atrakcyjne zwroty dla inwestorów. Już teraz widzimy wzmożone zainteresowanie centrami logistycznymi na kluczowych rynkach – podkreśla Senior Partner, Dział Doradztwa Inwestycyjnego, Colliers w Polsce Piotr Mirowski.

Przykładem najnowszych inwestycji mogą być zakup przez DL Invest Group liczącego 270 tys. m kw. kompleksu produkcyjno-biurowego w Bielsku-Białej, magazynów o powierzchni 212 tys. m kw. w pięciu polskich miastach przez Investika Real Estate Fund oraz mierzących 45 tys. m kw. magazynów w Zabrzu przez Generali Fond Realit.

Logistycy wrócą do zakupów

Z najnowszych danych Cushman & Wakefield wynika, że w okresie styczeń-wrzesień największy udział w popycie miały firmy logistyczne odpowiadające za 28% podpisanych umów, a zaledwie o 1 pp. niższy udział w wolumenie transakcji najmu miały handel i e-commerce. Na kolejnych miejscach znalazła się produkcja z 12% oraz branża motoryzacyjna mająca 8%. – O bardzo dobrej kondycji rynku magazynowego świadczy struktura popytu, w którym za 65% sfinalizowanych w III kwartale transakcji odpowiadały nowe umowy i ekspansje, podczas gdy renegocjacje stanowiły 35% – podlicza Kołata.

Wiele wskazuje na to, że kolejne 12 miesięcy będzie jeszcze lepsze, podkreślają analitycy CBRE. – Przedstawiciele sektora deklarują optymizm najwyższy od 5 lat. Obserwując obecną sytuację spodziewamy się wyższej aktywności. Poziom pustostanów na polskim rynku wynosi 8 proc., co jest optymalnym wynikiem w porównaniu do innych europejskich krajów – w niektórych z nich jest obecnie bardzo wysoki. Obserwujemy także mniejszą aktywność w kraju u operatorów logistycznych, jednak jest to krótkotrwałe i ich magazyny wkrótce zaczną się wypełniać, a średni wskaźnik pustostanów będzie malał – przekonuje szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE Michał Śniadała.

Wskazuje na raport „Confidence Index” zrealizowany przez CBRE i P3. Wynika z niego, że wskaźnik optymizmu w sektorze wynosi 52,2, co jest najwyższym poziomem od pięciu lat. – Prawie 6 na 10 przedstawicieli branży ocenia obecne warunki biznesowe jako lepsze lub takie same jak rok temu, podczas gdy w 2023 roku wskazało na to 44 proc. – porównuje Śniadała.