Koleje mają zagwarantowane dostawy energii

Sztandarowym projektem PGE Energetyka Kolejowa jest Zielona Kolej. – Program jest skierowany do przewoźników kolejowych, którym zapewniamy certyfikowaną energię pozyskaną z odnawialnych źródeł. Na Targach TRAKO podpisaliśmy list intencyjny z kolejnym przewoźnikiem - PKP Intercity – który zdecydował się przystąpić do programu. Otwiera to drogę do rozmów, które pozwolą ustalić, jakie ilości zielonej energii i dla jakich konkretnie kategorii pociągów dokona zakupu narodowy przewoźnik – opisuje prezes PGE Energetyka Kolejowa.

Jego firma pozyskuje energię z OZE na rynku, w szczególności od Grupy PGE, lidera transformacji energetycznej w kraju. - W programie jest aktywnych już wielu przewoźników pasażerskich i towarowych, mamy jednak nadzieję, że uczestnictwo PKP Intercity, dodatkowo spopularyzuje program Zielona Kolej - dodaje.

Nowe napędy na kolei to nie tylko prąd z odnawialnych źródeł, ale także wodór. – Uruchomiliśmy pierwszą instalację wodorową w Garbcach – w procesie elektrolizy powstaje tam wodór z energii pochodzącej z OZE. Rozmawiamy z przewoźnikami, aby budować magazyny wodoru tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Wiemy jak to robić i potrafimy kompleksowo zaopatrzyć przewoźnika nie tylko w energię, ale także w energię zieloną, a nawet w ekologiczne paliwa – wymienia Sylwester Szczensnowicz.

Ekodriving na kolei to kolejny program spółki PGE Energetyka Kolejowa. – Staramy się wypracować wspólnie z przewoźnikami rozwiązania optymalizujące prowadzenie pociągu, pozwalające oszczędzać energię, poprawić punktualność, a także jakość jazdy, np. poprzez poprawę dokładności zatrzymania wagonu przy peronie. Opracowaliśmy program Sensum, który podpowiada maszyniście jak prowadzić lokomotywę, aby zużyć jak najmniej energii. Program bazuje na sztucznej inteligencji i potrafi uwzględnić m.in. warunki pogodowe, czy ukształtowanie ternu. Rozwiązanie to jest na etapie testów, od 1 kwietnia przyszłego roku planujemy wdrożyć je już do produkcji – zapowiada prezes PGE Energetyka Kolejowa.