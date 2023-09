Dodaje, że nowo wdrażane technologie są kodowane i odpowiednio zabezpieczone. – Prawdopodobieństwo włamania do komunikacji w standardzie GSMR jest bardzo niewielkie. Wymaga poważnych umiejętności i zaplecza organizacyjnego – uważa Paweł Przyżycki.

Przyznaje, że kolej może być bardziej zielona, a możliwość poprawy występuje na wielu polach. – Efektywne kierowanie ruchem kolejowym w sposób jak najbardziej płynny, bez zbędnego hamowania to jedna z dróg poprawy. Są też systemy doradzające maszyniście, wspomagające jego pracę i ułatwiające jazdę zgodną z rozkładem jazdy. Mówimy o oszczędnościach rzędu kilku - kilkunastu procent, ale przemnażając oszczędności przez ilość pociągo-kilometrów otrzymujemy duże liczby – zastrzega Paweł Przyżycki

Podkreśla, że ważne jest uświadomienie społeczeństwu, że koszty zanieczyszczenia środowiska podróżny opłaca w bilecie kolejowym, natomiast w przypadku transportu samochodowego za zanieczyszczenie środowiska płaci całe społeczeństwo.

Szybkie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych zależy nie tylko od wielkości funduszy przeznaczonych na inwestycję, ale także od organizacji przetargów. – Model przyjęty przez polskiego zarządcę infrastruktury zakłada kontraktowanie w pakiecie całego zakresu prac: od torów po urządzenia sterowania ruchem kolejowym w jednym przetargu. To powoduje, że na sąsiednich stacjach kolejowych mamy urządzenia różnych producentów, które trzeba integrować na poziomie centrów sterownia czy na poziomie centrów dyspozytorskich, co wydłuża cały cykl inwestycji i sprawia problemy techniczne. Odpowiedzią może być kontraktowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym liniowo, czyli cała linia jest w jednym przetargu, a jedynie wykonanie odcinków torowych trafia do różnych wykonawców. Takie rozwiązania prawno-organizacyjne mogłyby ułatwić wdrożenie nowych technologii i zapobiec utrudnieniom podczas inwestycji – podsumowuje Paweł Przyżycki.