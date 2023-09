Udana, kryształowa edycja TRAKO

Już planuje szesnastą edycję kolejowych targów. – Za dwa latach chcielibyśmy, aby odwiedziło nas jeszcze więcej wystawców, a program merytoryczny otrzymał jeszcze lepsze oceny od tegorocznego. W tym roku mieliśmy 100 wydarzeń merytorycznych i już dochodzą do mnie głosy, że program jest bardzo interesujący. Sale konferencyjne absolutnie nie świecą pustkami, debaty są bardzo żywe i trwają do samego wieczora, musieliśmy nawet przedłużać pracę ochrony, ponieważ dyskusja po jednym z paneli przedłużyła się do późnych godzin – wskazuje Dorota Daszkowska-Kosewska.

Organizator TRAKO postanowił uczcić jubileusz w sposób nietypowy. – Dla gości przygotowaliśmy różne atrakcje, wróciliśmy do wyścigu drezyn i widziałam, że cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na dodatek pogoda sprzyjała, a wystawcy dopisali z ofertą. Bardzo ciekawa jest wystawa zewnętrzna, zobaczyliśmy czym będzie jeździło Sarajewo, co będzie pojawi się na torach w Serbii. Po raz pierwszy w tym roku mamy narodowy pawilon hiszpański, Ukraina dołączyła do grona wystawców, szukając rynków zbytu i partnerów do odbudowy. Ci, którzy w tym roku nie byli na TRAKO niech żałują, bo następna okazja będzie od 23 do 26 września 2025 roku – kończy dyrektor projektu TRAKO.