Pasażerowie kolei mogą czuć się bezpiecznie

- Bezpieczeństwo pasażerów ma fundamentalne znaczenie dla Grupy PKP i nieustanie je wzmacniamy. Wzmacniamy także cyberbezpieczeństwo na kolei. Jesteśmy świadomi, że współczesne konflikty mają nie tylko wymiar militarny, zmagania o różne wpływy odbywają się także w cyberprzestrzeni i dlatego na kwestię cyberbezpieczeństwa kładziemy bardzo mocny akcent nie tylko poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań, ale też podnoszenie kompetencji naszych pracowników – podkreśla Rafał Zgorzelski.

Wskazuje, że temu służy nowa inicjatywa, studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” adresowane dla pracowników polskiej kolei, utworzone we współpracy w Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Dodaje, że działania PKP SA i Grupy PKP w sferze cyfryzacji są jednak, znacznie szersze i dalece wykraczają poza zagadnienia związane z konfliktami zbrojnymi. – Dotyczą codziennego funkcjonowania kolei i usług świadczonych na rzecz naszych klientów. W strukturze Grupy PKP funkcjonuje Biuro Badań i Rozwoju Cyfryzacji, które miałem wielką przyjemność uruchamiać w PKP SA i było to jedno z pierwszych działań cyfryzacyjnych. Mam również zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Rady Polityki IT Grupy PKP, która zrzesza przedstawicieli wszystkich spółek kolejowych i razem wypracowujemy rozwiązania oraz standardy w ramach strategii IT dla polskiej kolei. Współpracujemy również z Ministerstwem Cyfryzacji, z którym wdrażaliśmy wspólne rozwiązania, np. możliwość odzwierciedlenia w aplikacji mObywatel zakupionego biletu w aplikacji Bilkom – wymienia członek zarządu PKP SA.

Grupa PKP sięga także po wiedzę na zewnątrz. – Płaszczyzną dialogu z rynkiem są okresowo organizowane przez nas spotkania, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, współpracujemy też z agendami międzynarodowymi. – zaznacza Rafał Zgorzelski.