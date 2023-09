Koleje jeszcze bardziej zielone

Spółka PKP InterCity przystąpiła do programu Zielona Kolej prowadzonego przez PGE Energetyka Kolejowa. Jego celem jest zastępowanie dotychczasowych źródeł energii wykorzystywanych przez kolej, energią odnawialną pochodzącą z wiatraków i farm fotowoltaicznych. Realizacja założeń programu Zielona Kolei pozwoli zredukować emisje dwutlenku węgla na kolei o 8 mln ton.

Stabilne dostawy energii

Obie spółki podpisały na gdańskich targach kolejowych TRAKO list intencyjny. – Nasze cele strategiczne są zbieżne. Intencją zainicjowanego przez PGE Energetyka Kolejowa programu Zielona Kolej jest zasilanie sektora kolejowego czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wspólnie z przewoźnikami pracujemy nad tym, aby zwiększać na kolei wykorzystanie energii pochodzącej z OZE – tłumaczy prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa Sylwester Szczensnowicz.

Zapewnia, że odnawialne źródła energii bardzo dobrze sprawdzają się w tym zakresie. – Przy wykorzystaniu rozwiązań hybrydowych i offshore, w które inwestuje Grupa PGE, będzie można zagwarantować stabilne dostawy prądu. Rozwiązania hybrydowe to uzupełnienie dostaw z OZE w obszarze konwencjonalnej energetyki, które pozwolą praktycznie nieprzerwanie dostarczać energię elektryczną – tłumaczy prezes PGE Energetyka Kolejowa. Dodaje, że kluczowe w tym względzie będzie także zapewnienie elastyczności sieci, w czym pomóc ma budowa magazynów energii wspomagających pracę sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa oraz instalacji OZE. Będą one ulokowane w miejscach, w których występują krótkotrwałe szczyty mocy pobieranej. Magazyny będą także gromadzić energię z rekuperacji, z hamowania pojazdów szynowych, a następnie udostępniać ją za pośrednictwem sieci do wykorzystania przez inne pociągi. – To także rodzaj energii odnawialnej, bo odzyskiwanej z energii mechanicznej – dodaje prezes Szczensnowicz.

PGE Energetyka Kolejowa zbiera doświadczenie z pierwszego magazynu energii w Garbcach na Dolnym Śląsku, o pojemności użytecznej 1,2 MWh. Program badawczy zakończy się w tym roku i pozwoli wysnuć wnioski jakiej wielkości instalacje magazynowe są niezbędne dla sprawnego zasilenia kolei.