TRAKO: rzut oka w przyszłość

Niedzielny Marsz Miliona Serc rozpocznie się w samo południe w Warszawie na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. To właśnie nią przejdą do ronda „Radosława”. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16.