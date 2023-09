Materiał powstał we współpracy z POLREGIO

Na tegorocznych targach Trako, Polregio zaprezentowało dwa rodzaje videomatów stacjonarnych, w tym zupełnie nowy model przystosowany do działania na zewnątrz. Łączą one możliwości klasycznego biletomatu z funkcjonalnością tradycyjnej kasy biletowej. Podobnie jak w zwykłej kasie, w urządzeniu można zakupić bilety wszystkich działających w Polsce przewoźników kolejowych.

Nowe urządzenia są obecnie montowane na dworcach w województwie pomorskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubelskim, a do końca przyszłego roku również w innych regionach. Oprócz tego największy polski przewoźnik kolejowy pokazał mobilny biletomat, który pojawi się w pociągach Polregio – pierwsze 30 sztuk trafi do pojazdów jeżdżących w woj. wielkopolskim.

– Videomaty są czynne całą dobę jak klasyczne biletomaty, a w godz. 6-22 umożliwiają zakup biletu jak u kasjera w okienku kasowych, dzięki połączeniu wideo z konsultantem. Dla osób, które się spieszą, zakup biletu będzie możliwy również bezpośrednio w pociągu, w naszym nowym biletomacie mobilnym – wyjaśnia prezes zarządu Polregio Adam Pawlik.

Videomat zewnętrzny wypróbowany zostanie na pomorskiej stacji Żukowo. Przewoźnikowi zależało na urządzeniu, które połączy funkcję biletomaty i klasycznej kasy. Urządzenia samoobsługowe Polregio muszą być dostosowane do potrzeb pasażerów w każdej grupie wiekowej, w tym osób z niepełnosprawnościami.

– Z badań konsumenckich jasno wynika, że klienci dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy są przyzwyczajeni do nowoczesnych technologii, aplikacji mobilnych czy procesów samoobsługowych i preferują taki właśnie model zakupowy oraz tych bardziej konserwatywnych, którzy w trakcie zakupów oczekują kontaktu z drugim człowiekiem – tłumaczy prezes zarządu Polregio.

Cyfrowe kanały sprzedaży coraz popularniejsze

Wprowadzenie trzech rodzajów urządzeń samoobsługowych pozwoli spółce na zmniejszenie kosztów sprzedaży biletów przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności tego kanału dystrybucji.

– Mamy ok. 120 kas stacjonarnych, ale nasze pociągi zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Ta dysproporcja sprawia, że pojawia się pewna luka, którą trzeba wypełnić – mamy wszak do czynienia z ogromną skalą i tysiącami pasażerów, z których każdy potrzebuje zakupić bilet. Dlatego nowe urządzenia samoobsługowe są tak istotne. Obecnie dysponujemy ok. 90 biletomatami i 10 nowoczesnymi videomatami, które w ramach pilotażu wprowadziliśmy do użytkowania w październiku 2022 r. Trwa proces montażu 18 kolejnych videomatów, a do końca roku planujemy rozpocząć montaż blisko 30 mobilnych biletomatów w pojazdach na terenie województwa wielkopolskiego. Nowe urządzenia znacząco ułatwią podróżnym proces zakupu biletów, a nam pozwolą obniżyć koszty – podkreśla prezes Adam Pawlik.

Wskazuje, że koszt sprzedaży biletu w kasie sięga 20-50 proc. jego ceny. Udział zdalnych kanałów sprzedaży w Polregio systematycznie rośnie i w drugim kwartale 2023 roku tę formę zakupu wybrało już 35 proc. podróżnych.

W ostatnich trzech latach udział sprzedaży w kanałach zdalnych wzrósł ponad trzykrotnie. – Dostępne prognozy pokazują, że do 2030 roku łączny udział automatów biletowych według liczby sprzedanych biletów będzie wyższy niż w przypadku stacjonarnych kas biletowych, co będzie wynikało z dalszego procesu cyfryzacji i digitalizacji oraz zmiany pokoleniowej. Videomaty na kolei eliminują istotną lukę w procesie automatyzacji sprzedaży, pozwalając na zachowanie kontaktu z drugim człowiekiem w procesie zakupu biletu – podkreśla prezes zarządu Polregio.

Prezes Pawlik przyznaje, że projekt videomatów był dla niego szczególnie istotny.

– W dobie szybko postępującej digitalizacji i wzrostu zdalnych kanałów sprzedaży, nie możemy zapominać także o podróżnych przywiązanych do nieco bardziej tradycyjnych metod płatności. Jako przewoźnik regionalny mamy sporo takich pasażerów, a nie wszędzie funkcjonują przecież kasy stacjonarne. Stąd pomysł na opracowanie videomatu. Od początku widziałem w tym projekcie duży potencjał, dlatego też miesiącami dopracowywaliśmy przedmiot zamówienia i przyniosło to efekty – videomat spełnia nasze oczekiwania, ale co najważniejsze – także oczekiwania pasażerów. Z pewnością będziemy dalej pracować nad rozwojem tych urządzeń – podsumowuje prezes Adam Pawlik.

Trwałe i niezawodne

Warunkiem powodzenia jest stworzenie urządzeń niezawodnych, szczególnie wysokie wymagania stawiane są więc videomatom zewnętrznym.

– Z tego urządzenia jesteśmy szczególnie dumni – podkreśla Jarosław Leśniewski, prezes zarządu firmy M4B, która dostarcza urządzenia. Muszą one funkcjonować w szerokim zakresie temperatur, być odporne na wilgoć i akty wandalizmu.

– Obliczyliśmy kształt muszli głosowej, aby zapewnić dobrą słyszalność z konsultantem. Z tego samego powodu zastosowaliśmy dwa mikrofony i algorytm filtrujący szumy – wymienia prezes firmy M4B. Ekran o przekątnej 21,5 cala musi wytrzymać ostre słońce i promieniowanie ultrafioletowe, które wypala ciekłe kryształy. Oprogramowanie biletowe przygotowała firma Avista.

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1700 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W 2022 roku z usług POLREGIO skorzystało niemal 90 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

