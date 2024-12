Poznaj benzynowe i całkowicie elektryczne wersje flagowych modeli marki!

OPEL COMBO CARGO

Synonim wszechstronności i praktyczności. Jego kompaktowe wymiary skrywają niezwykle pojemną przestrzeń ładunkową o maksymalnej objętości 4,4 m³. Wśród licznych zalet modelu należy również wymienić inteligentny design, maksymalną ładowność do 1000 kg, luk dachowy czy układ wykrywania zmęczenia kierowcy (DDS). To wszystko przełoży się na lepszą organizację i zwiększenie dochodów Twojego biznesu.

OPEL COMBO

OPEL COMBO CARGO ELECTRIC

Nowy Combo Cargo Electric stanowi unikalne połączenie eksperckiego doświadczenia marki z niemiecką precyzją, które zaowocowało stworzeniem w pełni elektrycznego pojazdu dostawczego gwarantującego efektywność i uniwersalność bez najmniejszych kompromisów. Model oferuje do 343 km maksymalnego zasięgu baterii (wg WLTP), 4.4 m³ maksymalnej objętości ładunku, przegrodę FlexCargo umożliwiającą transport wyjątkowo długich przedmiotów oraz szereg praktycznych rozwiązań, które pomogą Ci stawić czoła codziennym wyzwaniom w pracy.

Sprawdź aktualne oferty, które przygotowaliśmy dla modeli Combo Cargo oraz Combo Cargo Electric: https://www.opel.pl/promocje/offers-overview/private-client/combo-cargo-offers.html

OPEL VIVARO

Jeden z najbardziej wszechstronnych furgonów na rynku, który harmonijnie łączy w sobie ponadczasową stylistykę z funkcjonalnością. Z elastycznością ładunkową do 6,6 m³, długością przestrzeni ładunkowej do 4 m, kamerą cofania 180° oraz ładownością do 1400 kg stanowi idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Co więcej, model oferuje nowoczesne silniki połączone z zaawansowanym systemem nawigacji i usługami OpelConnect, które każdego dnia zwiększają poczucie bezpieczeństwa na trasie.

OPEL VIVARO

OPEL VIVARO ELECTRIC

Vivaro Electric reprezentuje wszystko, co najważniejsze w nowej gamie furgonów elektrycznych Opla. Zależy Ci na zachowaniu najwyższych standardów profesjonalizmu? Poszukujesz wytrzymałego i wszechstronnego pojazdu dostawczego, który dostosuje się do zoptymalizowanego procesu Twojego biznesu? Dzięki bezkompromisowemu charakterowi oraz bezemisyjnej jeździe, Vivaro Electric doskonale sprawdzi się zarówno w środowisku miejskim, jak i poza nim. Wybierz spośród dwóch wersji długości modelu oraz dwóch rozmiarów akumulatorów o zasięgu do 352 km wg cyklu WLTP.

Sprawdź aktualne oferty, które przygotowaliśmy dla modeli Vivaro oraz Vivaro Electric: https://www.opel.pl/promocje/offers-overview/private-client/vivaro-offers.html

OPEL MOVANO

Movano to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy na co dzień stawiają czoła trudnym wyzwaniom. Do jego znaków rozpoznawczych należy ładowność do 1500 kg, pojemność przestrzeni ładunkowej do 17 m³, innowacyjne systemy bezpieczeństwa oraz niskie koszty utrzymania. Niezrównany komfort zagwarantują Ci funkcjonalne rozwiązania we wnętrzu kabiny oraz 4 długości i 3 wysokości nadwozia pozwalające na efektywne przewożenie ładunku.

OPEL MOVANO

OPEL MOVANO ELECTRIC

430 km (w cyklu WLTP) zasięgu baterii, do 17 m³ maksymalnej ładowności z przestrzenią mieszczącą 5 europalet oraz akumulator o pojemności 110 kWh. Twoja praca stanie się również łatwiejsza dzięki najnowocześniejszemu systemowi multimedialnemu i optymalnemu planowaniu tras. Postaw na maksymalną produktywność z nieprodukującym emisji i gotowym na każde wyzwanie nowym Movano Electric!

Sprawdź aktualne oferty, które przygotowaliśmy dla modeli Movano oraz Movano Electric: https://www.opel.pl/promocje/offers-overview/private-client/movano-offers.html

