Amerykańska administracja oskarżyła Amazon o zawyżanie cen detalicznych

Federalna Komisja Handlu (FTC) i 17 stanów złożyły we wrześniu pozew antymonopolowy przeciwko Amazonowi, ale dopiero 2 listopada Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w Seattle upublicznił szczegóły. Strony zarzucają korporacji, że rzekomo wdrożyła tajny algorytm, wewnętrznie znany jako „Projekt Nessie”, który podniósł ceny produktów w sklepie internetowym Amazon, a co za tym idzie, na całym rynku.

Reklama

Reklama

FTC oskarżyła Amazon także o włączanie i wyłączanie Projektu Nessie w celu uniknięcia kontroli. FTC nazwała algorytm „nieuczciwą metodą konkurencji”, ponieważ manipuluje innymi sklepami internetowymi w celu podniesienia cen, umożliwiając Amazonowi zrobienie tego samego.

Witryny internetowe ustalają swoje ceny na poziomie cen Amazona, a koncern (wiedząc o tym) rzekomo opracował Nessie w celu podniesienia cen produktów, za którymi podążaliby inni sprzedawcy detaliczni.

Zewnętrzni sprzedawcy detaliczni zaczęli dopasowywać lub podnosić własne ceny, co pozwoliło Amazonowi sprzedawać produkty po zawyżonej cenie, jak twierdzi FTC, co skutkowało nadmiernym zyskiem o wartości 1 miliarda dolarów. „Amazon, świadomy potencjalnych konsekwencji społecznych, wyłączał Projekt Nessie w okresach wzmożonej kontroli z zewnątrz i włączał go ponownie, gdy uważał, że nikt nie patrzy” – stwierdzono w skardze.