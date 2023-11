Pierwszą dużą ofiarą kryzysu jest ogólnopolska sieć drobnicowa.

Pracę straciło kilkadziesiąt osób w tworzonej przez Brytyjczyków sieci Pall-Ex Polska. W poniedziałek, 6 listopada Brytyjczycy zamknęli całą aktywność tej spółki, a centrala w Łodzi jest zamknięta.

Reklama

Reklama

Sieć działała od sześciu lat i liczyła 29 punktów partnerskich pokrywających cały kraj. Były to w większości niezależne podmioty dysponujące niezbędną infrastrukturą, podłączone do firmowego systemu IT. W maju 2022 roku firma świętowała transport milionowej palety. – Inwestycja w naszą infrastrukturę i technologię oznacza, że ​​będziemy się dalej rozwijać i wkrótce osiągniemy kolejny przełomowy moment! – prognozował wtedy dyrektor zarządzający Pall-Ex Polska, Piotr Kołtuniak.

Czytaj więcej Drogowy Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku Przewozy drogowe w Europie padły ofiarą spowolnienia gospodarczego, które ograniczy tegoroczny wzrost sektora do zaledwie 1,4%. Lepsza koniunktura spodziewana jest w 2024 r., choć w opinii branżowych ekspertów wielu problemów można było uniknąć.

Pod koniec 2022 roku Pall-Ex Polska chwalił się, że przewozi w Polsce ponad 360 000 palet rocznie z tysiącami palet przechodzących przez główny hub każdego tygodnia. Jeszcze w grudniu 2022 roku firma planowała poważny rozwój polskiej sieci i zatrudniła nową dyrektor ds. Rozwoju Jakości.

Kryzys dał się odczuć także w przewozach drobnicowych, które u konkurencji zmalały o ponad 10 proc. Prawdopodobnie spadek aktywności nadawców doprowadził do strat w działalności operacyjnej. Telefony nie odpowiadają, redakcja wysłała do centrali pytania, ale do czasu publikacji nie otrzymała odpowiedzi.