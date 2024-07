Pomiechówek zostanie nowym logistycznym zapleczem Warszawy

Właśnie dzięki dopuszczeniu wysokich obiektów, Pomiechówek zdobył wartą 119 mln euro inwestycję NewCold. Holendersko-amerykański fundusz specjalizuje się w logistyce towarów mrożonych i wznosi mroźnię o wysokości ponad 40 m, mieszczącą 94 tys. palet. – Powierzchnia dachu jest 4-krotnie mniejsza od klasycznego obiektu, dzięki czemu nie nagrzewa się on w słoneczne dni. Zużycie energii w przeliczeniu na paletę jest ponad dwukrotnie mniejsze niż w obiektach starszej generacji, jest nawet mniejsze niż w obiektach chłodniczych – zaznacza szef sprzedaży na Europę Środkową i Wschodnią NewCold Marcin Turski.

Magazyn utrzymuje wewnątrz 24 stopnie mrozu i jest zautomatyzowany. Palety wstawiane są na regały windami, które poruszają się w alejkach mających zaledwie 1,6 m szerokości, a nie standardowe 3 m. Wewnątrz przestrzeni regałowej nie ma ludzi, więc do atmosfery dopompowany jest azot, przez co udział w tlenu spada z 21 do 15 proc. i jest podobny jak na szczycie Rys. Zmniejszenie stężenia tlenu redukuje ryzyko pożarowe.

Szkolnictwo nadąży za potrzebami

Automatyzacja sprawia, że przy zatrudnieniu 50 osób, na pracownika przypada tysiąc palet, gdy normalnie jest to 100 palet.

Wójt gminy zapowiada, że utrzymywana przez nią szkołą średnia (co jest ewenementem, bo szkoły na tym poziomie finansowane są przez powiaty) będzie kształcić automatyków. Przydadzą się także kolejnemu inwestorowi, piekarni Nowel. – Wspólnie z New Cold szukaliśmy miejsca na inwestycje i w Pomiechówku znaleźliśmy gotowy teren z mediami – wyjaśnia prezes Nowel Michał Zajezierski.

Nowel wznosi największą w tej części Europy zautomatyzowaną piekarnię, która będzie przesyłać mrożone pieczywo wprost do mroźni NewCold. Obie firmy współpracują od trzech lat, Nowel ma piekarnię także w Legionowe. Nowy zakład zwiększy możliwości firmy o połowę do 600 ton pieczywa dzienne.

Wójt nie wyklucza przyciągnięcie inwestorów w odnawialne źródła energii. Jeżeli tak się stanie, gmina łatwiej znajdzie kolejnych inwestorów, może nawet z rynku mroźni. Działają na nim m.in. Iglotex, Lineage i Frigo Logistics.