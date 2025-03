W Polsce wyrósł trzeci największy operator logistyczny w Europie

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) osiągnęły 413,5 mln zł w czwartym kwartale 2024 roku, co oznacza wzrost o 32,1 proc. r/r. Na ekspansję międzynarodową zostało przeznaczone 63 proc. nakładów. W rezultacie stosunek CAPEX do przychodów wzrósł do 12,3 proc. (w porównaniu do 11,8 proc. w czwartym kwartale 2023 roku).

Rozwijają się rynki zagraniczne

W Polsce w ostatnim kwartale 2024 roku InPost dostarczył 210 mln przesyłek, co oznacza wzrost r/r o 20 proc. Ilości były głównie napędzane przez małych i średnich przedsiębiorców, segment mody oraz lokalne i międzynarodowe platformy e-commerce. Przychody w Polsce wzrosły do 1,9 mld zł (+15 proc. r/r). Skorygowana EBITDA osiągnęła 879,5 mln zł (+19,2 proc. r/r), a marże pozostały na wysokim poziomie 47,2 proc. (w porównaniu do 45,5 proc. w ostatnim kwartale 2023 roku).

Automaty paczkowe w Polsce w 2024 roku Foto: InPost

W czwartym kwartale 2024 roku Mondial Relay obsłużył 78 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 10 proc. r/r, dzięki 28 proc. wzrostowi w sektorze B2C. Marża skorygowanej EBITDA dla Mondial Relay przewyższyła prognozy i wyniosła 17,3 proc., poprawiając swój wynik w porównaniu do 12,6 proc. rok wcześniej. Było to możliwe dzięki efektom skali, dywersyfikacji produktów oraz usprawnieniom operacyjnym.

W Wielkiej Brytanii i Włoszech Grupa odnotowała wzrost liczby przesyłek o 56 proc. w czwartym kwartale 2024 roku. Przychody wzrosły do 587,7 mln zł (+151 proc. r/r), podczas gdy skorygowana EBITDA wyniosła 111,3 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 7 mln zł w poprzednim roku. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki poprawie efektywności operacji logistycznych i znaczącej ekspansji sieci, wraz z konsolidacją wyników Menzies Newstrade, która rozpoczęła się w czwartym kwartale 2024 roku.