InPost kupuje doręczyciela przesyłek w Wielkiej Brytanii

Przejęcie brytyjskiej spółki stanowi strategiczną decyzję, która umożliwia długoterminowy wzrost InPost i umocnienie pozycji na rynku brytyjskim, gdzie Grupa posiada ponad 18 000 punktów OOH, w tym 10 000 maszyn Paczkomat. – Przejęcie Yodel pokazuje konsekwentne wdrażanie strategii ekspansji międzynarodowej i dywersyfikacji źródeł przychodów przez InPost – zarówno geograficznej, jak i pod względem usług – uważa prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Różycki zwraca uwagę, że z zakupem Yodel może wiązać się jeszcze jedna ważna korzyść dla InPost: współpraca z siecią CollectPlus, która w Wielkiej Brytanii ma 11 tys. punktów dostaw poza domem. Ta sieć została założona przez Yodel i PayPoint, ale w kwietniu 2020 roku PayPoint wykupił wspólnika. – Pytanie teraz pozostaje, czy uda się im dokonać skutecznej restrukturyzacji, przy której do tej pory tak wielu poległo… - zastanawia się Różycki.

Czytaj więcej Krajowe Kurierzy wylani z kąpielą? Branża kurierska boi się wzrostu kosztów spowodowanych wdrożeniem dyrektywy o cyfrowych platforma...

Branża kurierska cieszy się zainteresowaniem także inwestorów. Latem Fundusz Apollo kupił Evri, konkurenta Yodel za 2,7 mld funtów.

W tle jest także pytanie o źródło zasilanie sieci kurierskiej. – Rozwój kurierów, póki co, jeszcze nie zależy od wyrobów z Azji. Mamy sporo produktów produkowanych w Europie, a w ostatnich latach niektórzy producenci przenieśli swoją produkcję z Azji do Europy. Dodatkowo rośnie popularność re-commerce, czyli obrotu używanymi rzeczami. To rynek warty w Europie ok. 120 mld euro, czyli ok. 14% e-commerce. Tutaj prym wiodą platformy, takie jak: OLX – przypomina prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przyznaje, że rośnie strumień przesyłek z Azji, napędzany ekspresowym rozwojem chińskich platform. – Nadal w dużej części ten segment przesyłek obsługiwany jest przez poczty europejskie. Walczą jednak o niego również firmy, które mają dobrze rozwinięte OOH (automaty paczkowy i punkty odbioru), bo są tańsze niż dostawy do drzwi, a mają lepszą jakość niż usługa pocztowa. Póki co, chińskie firmy nie mają własnych sieci kurierskich w Europie. Muszą korzystać z lokalnych graczy. Jednak to też może się zmienić, dlatego tak ważne jest rozwijanie swojego biznesu opartego na solidnych nogach, czyli zrównoważone przychody z marketplace-ów, ale także ze sklepów internetowych i segmentu B2B – dodaje Kawa.