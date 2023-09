Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw

To nie koniec, bowiem w 2022 r. Amazon ogłosił także plany zainwestowania ponad 1 miliarda euro w najbliższych pięciu latach w dalszą elektryfikację i dekarbonizację sieci transportowej w całej Europie. Na Starym Kontynencie Amazon korzysta także z alternatywnych metod transportu, w tym hulajnóg i rowerów elektrycznych. Firma dostrzega także konieczność dekarbonizacji morskiego łańcucha dostaw. Jest współzałożycielem koalicji First Movers. Przystępując do niej, Amazon ogłosił zobowiązanie do korzystania ze statków napędzanych paliwami bezemisyjnymi dla co najmniej 10% ilości towarów wysyłanych na skalę międzynarodową do 2030 r. i 100% do 2040 r.

Obieg zamknięty

Zrównoważone środowiskowo rozwiązania Amazon wprowadził także w procesie pakowania zamówień dla swoich klientów. W Europie firma zrezygnowała z plastikowych opakowań i wypełnień. W centrach dystrybucyjnych Amazon korzysta się z papierowych i kartonowych toreb, kopert i pudełek nadających się do recyklingu, a plastikowe poduszki powietrzne, służące za wypełnienie, zostały zastąpione papierem pakowym w 100% pochodzącym z recyklingu. Zmniejszono także wagę opakowań. Od 2015 r. Amazon zredukował ich masę o 38%, eliminując tym samym ponad 1,5 miliona ton materiałów opakowaniowych. Pozwala to zaoszczędzić do 60 000 ton kartonu rocznie.

Firma minimalizuje także ilość odpadów, zwiększa recykling i zapewnia klientom opcje ponownego wykorzystania i recyklingu ich produktów, tym samym wysyłając mniej materiałów na wysypisko. Od 2017 r. współpracuje ze Stena Recycling w celu wprowadzenia najlepszych praktyk recyklingu w swoich centrach dystrybucyjnych. Obecnie 9 z 10 obiektów Amazon w Polsce korzysta z tej technologii.

Amazon recyklinguje również odpady tekstylne. We współpracy z Vive Textile Recycling firma poddała powtórnemu przerobowi 240 ton materiałów. Większość z tych tekstyliów była uszkodzona fabrycznie. Są one przetwarzane m.in. na dywany, kompozytowe akcesoria tarasowe, a nawet meble. Firma jest także członkiem Sustainable Apparel Coalition, ogólnobranżowej grupy wiodących marek odzieżowych i obuwniczych, sprzedawców detalicznych, producentów, organizacji pozarządowych, ekspertów akademickich i organizacji rządowych pracujących nad zmniejszeniem wpływu środowiskowego i społecznego produktów odzieżowych na całym świecie.

