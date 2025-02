Od małych magazynów do podziemnych rur

Spółka Ideal Idea finalizuje rozbudowę kompleksu City Park Wrocław, który będzie pierwszym zeroemisyjnym parkiem biznesowym typu Small Business Units (SBU) w regionie i we Wrocławiu. Nowy budynek zaoferuje 16 modułów magazynowych, każdy o powierzchni około 640 m kw. oraz biura od 120 m kw. Łączna powierzchnia nowego parku wyniesie 22 tys. m kw., co zwiększy całkowitą ofertę Ideal Idea we Wrocławiu do 44 tys. m kw.

To kolejna inwestycja w segmencie SBU. – Wszyscy najwięksi gracze wykazują aktywność w tym sektorze, w tym: Panattoni, Segro, 7R, Prologis, Lemon Tree czy Peakside, który właśnie buduje magazyn SBU na warszawskim Targówku (najmniejsze moduły do wynajęcia będą mieć metraż ok. 500 mkw.). Obiekty z podobnymi modułami dostarczyła na rynek firma LCP - w Bydgoszczy i Zabrzu. Dodatkowo realizuje ona kolejne projekty w Gdańsku i Sosnowcu. Kolejnym deweloperem z segmentu SBU z potencjałem do rozwoju jest Frontier Estates, który wybudował w 2023 r. park we Wrocławiu – wymienia associate director, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, Colliers Maciej Cieliczko.

Małe magazyny pod miastami będą coraz popularniejsze. – Potwierdzają to nasze obserwacje sektora miejskich i podmiejskich parków magazynowych. Do tej pory deweloperzy dostarczyli na polski rynek już ok. 2,4 mln mkw. tego typu magazynów, co plasuje nas na pierwszym miejscu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a zabezpieczone tereny, w krótkim czasie pozwalają na budowę kolejnego 1 mln mkw. Widać więc, że mamy duży potencjał do rozwoju w tym segmencie – zaznacza Cieliczko.

Klienci czekają na takie magazyny

Cieliczko dodaje, że obserwuje coraz większe zainteresowanie nowych, zagranicznych deweloperów rozpoczęciem inwestycji w tym segmencie rynku. – Małe magazyny miejskie, znane jako small business units (SBU), stają się coraz bardziej popularne, a zapotrzebowanie na tego typu powierzchnie rośnie z roku na rok – ocenia senior associate, Newmark Polska Janusz Dudek.