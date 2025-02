Magazyny pozostaną „zielone”, bo to się opłaca

Czytaj więcej Morski Wśród malejących stawek nadchodzi rewolucja w przewozach morskich Pozostał jeszcze miesiąc bezpośrednich azjatyckich połączeń Maersk z Gdańskiem. Klienci cieszą się malejącymi stawkami, a wszyscy zastanawiają się, czy poprawi się punktualność dostaw.

Dlatego analitycy rynku nie obawiają się niższych wycen takich obiektów lub braku zainteresowania nimi. – Nie widzimy powodów, dla których miałyby ucierpieć wyceny takich obiektów nowszych i najnowszych, w których nierzadko czynsze są nieco wyższe niż w starszych budynkach, specyfikacja techniczna i warunki pracy lepsze, a koszty operacyjne, w szczególności mediów, niższe – podkreśla Senior Director, Dział Doradztwa Inwestycyjnego Colliers Marek Paczuski.

Wskazuje, że magazyny w dalszym ciągu pozostają jedną z najczęściej i najchętniej wybieranych przez inwestorów oraz finansowanych przez banki klasą aktywów nieruchomościowych zarówno w Polsce, jak i Europie. – Począwszy od III kwartału ubiegłego roku obserwujemy rosnącą aktywność inwestorów i liczbę toczących się transakcji – zaznacza Paczuski.

Stabilne wyceny

Sapek zapewnia, że polityka Prologis się nie zmieni, szczególnie w stosunku do inwestycji nieruchomościowych. – One powstają na dekady, nie na 3-4 lata, to, co teraz budujemy musi działać za 15-30 lat. Dlatego jako Prologis w Polsce podjęliśmy decyzję, że wszystkie nasze nowe budynki będą spełniały wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Dotyczy to między innymi naszego nowego obiektu o powierzchni 37000 m kw., który wkrótce oddamy w Rudzie Śląskiej. Na pewno nie wszyscy inwestorzy i developerzy będą w stanie pozwolić sobie na niższe stopy zwrotu, ale poprzeczka jakościowych standardów nieruchomości jest ustalona. Nie wykluczam jednak, że działania ESG będą realizowane niezależnie od siebie, każde w swoim tempie – przyznaje szef Prologis.

Giermakowska przypomina, że inwestycje klasy BREEAM to nie tylko kwestie środowiskowe, ale także dostosowanie nieruchomości pod względem technicznym do najnowszych standardów pozwalających na oszczędne użytkowanie powierzchni najmu, a także zapewnienie komfortu najemcom i ich pracownikom. – Zainteresowanie banków i funduszy inwestycyjnych nieruchomościami spełniającymi wysokie normy środowiskowe i technologiczne będzie zawsze wysokie. Takie nieruchomości dają większą gwarancję wynajęcia i tym samym zmniejszają ryzyko finansowania takiej nieruchomości. Nieruchomości magazynowe spełniające wysokie standardy technologiczne, a od niedawna też środowiskowe, będą utrzymywały stabilny poziom wyceny przy założeniu, że nie wystąpią inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości. Do takich czynników należy między innymi wyjście kluczowego najemcy z obiektu – zastrzega przedstawicielka Newmark Polska.