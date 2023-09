Zapowiadają się rekordowe targi Trako

Ponad 600 wystawców nie ma powodu do narzekania: na targach jest tłok, dopisali także zagraniczni goście oraz pogoda. PKP Intercity odebrał nową lokomotywę Newag Griffin na 200 km/h, która w najbliższych latach będzie homologowana w ościennych krajach. Stadler zaprezentował Flirt dla kolei serbskich zaś Siemens Mireo w barwach DB. Producent reklamuje pojazd jako wyjątkowo oszczędny, umożliwiający zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet o 20 proc. w stosunku do wcześniejszych konstrukcji.

Konkurentami są produkowany przez Newag Impuls II oraz pochodzący z Pesy Elf II. Pesa zasygnalizowała wprowadzenie nowej platformy Regio 160, lżejszej od poprzednika, której pierwsze egzemplarze jeżdżą w barwach Kolei Czeskich.

Przemysł zapowiada przejście na nowe napędy. Newag proponuje hybrydowe pojazdy, Siemens i Alstom mają w ofercie wodorowe pociągi regionalne, natomiast Pesa oferuje wodorową lokomotywę manewrową, która podczas TRAKO woziła chętnych, demonstrując zalety nowego paliwa. O przyszłości kolei mówi także spółka Nevomo, która na torze próbnym w Nowej Sarzynie bada magnetyczne napędy i prognozuje, że za kilka lat będą one stosowane na bocznicach. Polregio i PKP SA przygotowały nowe systemy biletomatów, ponieważ jest to atrakcyjny kanał sprzedaży biletów. Oczekuje go co czwarty podróżny, zaś operatorzy chwalą sobie niskie koszty systemu.