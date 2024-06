Nowy dyrektor Alstom w Polsce

Rusinowicz będzie nadzorować wyznaczanie i realizację strategicznych celów w obszarze taboru kolejowego, systemów sterowania ruchem kolejowym oraz usług, zgodnie z globalną długoterminową strategią.

Alstom stale rozwija działalność operacyjną w Polsce, dlatego rolą Beaty będzie dalsza integracja spółki Alstom w Polsce, działającej w ramach czterech oddziałów w Warszawie, Chorzowie, Katowicach i Wrocławiu. – Beata jest członkiem zespołu Alstom od prawie 25 lat. W tym czasie zarządzała wieloma ważnymi projektami, które przyczyniły się do wzmocnienia efektywności naszej organizacji w Polsce – uważa dyrektor zarządzający Alstom w Europie Środkowo-Wschodniej Antonio Moreno.

Beata Rusinowicz pełniła przed nominacją funkcję dyrektora finansowego na Polskę, Ukrainę i Kraje Bałtyckie, od 2021 roku była także członkiem zarządu Alstom Polska. W minionych latach kierowała kluczowymi dla Alstom projektami lokalnymi i międzynarodowymi, obejmującymi swym zakresem wiele jednostek biznesowych i funkcji, w tym obszar finansowy, prawny, operacje, zaopatrzenie, przetargi i sprzedaż.

Do firmy dołączyła w 2000 roku do zespołu zarządzania projektami, gdzie była odpowiedzialna za projekty tramwajowe dla polskich odbiorców (w tym dla przedsiębiorstw miejskich w Warszawie i Szczecinie). Następnie, wraz z rozwojem kompetencji produkcyjnych zakładów Alstom w kraju, odpowiadała za transfer do Polski technologii wytwarzania komponentów taboru kolejowego. Pracowała również w zakładzie Alstom w La Rochelle we Francji – gdzie współpracowała z międzynarodowym zespołem przy projektach tramwajowych.