Na oceanach znów drożeją stawki frachtów

Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński uważa, że rosnące stawki nie odzwierciedlają nagłego istotnego wzrostu popytu, co ma odzwierciedlenie w statystykach przeładunkowych. – Oligopolistyczna struktura rynku pozwala armatorom zgrupowanym w aliansach na sterowanie podażą poprzez odpowiednią konstrukcję rozkładów rejsów, by poprzez wysokość stawek i dodatków zapewnić sobie pokrycie dodatkowych kosztów szlaku wokół Przylądku Dobrej Nadziej i godziwą marżę. Armatorzy starają się finansowo zdyskontować tą złożoną sytuację, mając świadomość, że zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i powrót żeglugi do Kanału Sueskiego spowoduje spadek stawek frachtowych, które przed wzmożeniem Huti były na relatywnie niskim poziomie – przypomina Tarczyński.

Trasa wokół Afryki to nie tylko większe zużycie paliwa. Dłuższy czas żeglugi oznacza, że towary spędzają więcej czasu w transporcie, co zmniejsza terminowość dostaw. To z kolei zmusza firmy do tworzenia zapasów, a te wymagają dodatkowej powierzchni magazynowej, co napędza popyt na rynku magazynów.