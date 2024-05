W magazynach wracają budowy spekulacyjne

Przyznaje, że w dużych miastach będą funkcjonowały projekty miejskie. – Sami takie mamy, ale aglomeracje można obsłużyć także z dalszych lokalizacji, po „drugiej stronie obwodnicy”. – Porównując Polskę do innych krajów, dostęp do nieruchomości jest dużo lepszy niż w innych krajach, infrastruktura drogowa otwiera wiele nowych lokalizacji. Jednak działek łatwych do wykorzystania już nie ma, infrastrukturę dostępową do obiektów trzeba budować. Do tego niezbędne jest porozumienie inwestycyjne z miastem, aby operacje logistyczne nie wpływały na społeczność lokalną. Wybudowanie magazynu to pierwszy krok, a musimy pamiętać, że nieruchomość służy przez 20-30 lat, więc układ komunikacyjny i infrastruktura są równie ważne jak sama hala – przyznaje Sapek.

Uważa, że Polska ma największy w regionie potencjał rozwoju nieruchomości magazynowych i wśród sąsiednich krajów ma największe szanse wzrostu, choć Czechy są najstabilniejszym rynkiem. – Wynika to z licznej obecności inwestorów niemieckich i małej podaży gruntów. Do tego procesy planistyczne i geografia utrudniają pozyskiwanie działek pod budowę hal, co pozytywnie wpływa na wyceny, a czynsze dwa razy wyższe niż w Polsce. Czechy mają jeden z trudniejszych w Unii procesów planistycznych – przypomina Sapek.

Transakcji będzie więcej

CBRE podlicza, że w budowie jest 2,8 mln mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznej, z czego połowa to inwestycje spekulacyjne. To o 40 proc. wyższy wynik niż na koniec 2020 roku i o 18 proc. niższy w porównaniu do końcówki 2022 roku. – Widzimy, że rynek zaczyna osiągać coraz lepszą równowagę pomiędzy dostępnością powierzchni, a zapotrzebowaniem na nią, na co wskazuje m.in. stan pustostanów normujący się na zdrowym poziomie 6-8 proc. Stabilizują się również koszty finansowania inwestycji i budowy. W związku z tym w najbliższej przyszłości nie powinniśmy spodziewać się skokowych zmian w wysokości czynszów – wyjaśnia dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE Michał Śniadała.

Szef Prologis dodaje, że w Polsce i całej Unii Europejskiej nastąpiła duża korekta wartości. – Właściciele liczą na stabilizację wycen nieruchomości oraz zahamowanie spadkowego trendu czynszów. W 2023 roku transakcji było mało, dopiero w tym roku oczekiwania sprzedających i nabywców zaczynają się zbliżać, więc transakcji będzie więcej i także pod naszą marką jako kupującym – zaznacza Sapek.