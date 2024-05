Logistyka od Gdańska po Konstancę

Takie firmy jak LPP (przychód 17 mld zł), Maspex (15 mld zł) czy CCC (9,4 mld zł) rozbudowują zaplecze logistyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Maspex Logistyka posiada w Polsce, Czechach, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech 18 magazyny wysokiego składowania, mających 590 tys. miejsc paletowych.

Reklama

Grupa CCC (przychody 9,4 mld zł) dysponuje magazynami w Polsce i Rumunii. Rozbudowane w 2021 roku zaplecze logistyczne ma umożliwić do 2025 roku realizację zamówień „na następny dzień” w przypadku 40% zamówień w Unii Europejskiej i 70% zamówień w Polsce.

Czytaj więcej Morski Plaże w Świnoujściu czy terminal kontenerowy? Branża turystyczna spiera się z transportową o głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu.

LPP Logistics staje się jedną z największych polskich firm logistycznych w Trójmorzu. Spółka otworzyła magazyny dystrybucyjne w Rumunii i na Słowacji. Dwa magazyny w Rumunii są zautomatyzowane i umożliwią LPP Logistics obsługę 450 salonów sprzedaży jednocześnie oraz wysyłkę do 6 mln sztuk asortymentu tygodniowo na rynek rumuński, bułgarski, węgierski, chorwacki, macedoński, serbski czy grecki.

LPP inwestuje w logistykę

To nie koniec inwestycji, bowiem LPP zamierza do 2025 roku powiększyć powierzchnię magazynów o blisko połowę, do ponad 700 tys. m kw. Grupa ma 3 centra dystrybucji (Gdańsk, Brześć Kujawski i Bolintin-Deal w Rumunii) oraz 4 centra obsługujące handel internetowy. Łącznie magazyny liczą 478 tys. m kw. powierzchni i obsługują 40 mln zamówień e-handlu rocznie.