Plaże w Świnoujściu czy terminal kontenerowy?

Terminal kontenerowy ma powstać niedaleko gazowego, należącego do Gaz-System. Wartość podatku od nieruchomości na rok 2024 płaconego przez Gaz-System do UM Świnoujście przekracza 42,5 mln zł. – W tym roku zakończymy rozbudowę Terminala LNG i wówczas będziemy płacić rocznie do budżetu miasta Świnoujście ok. 60 mln złotych podatku – zaznacza rzecznik prasowy Gaz-System Iwona Dominiak.

Terminal gazowy zajmuje 48 ha, planowany terminal morski będzie miał 70 ha powierzchni całkowitej. Samorządy ustalają podatek od nieruchomości na podstawie ustawy i w 2024 roku wysokość stawki nie może przekroczyć 1,34 zł za m kw.

Podatki od dochodu

Kolejne podatki jakie pływają do gmin od przedsiębiorstw określone są ustawowo:

- 39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,

- 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.